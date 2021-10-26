私隱案｜忘記曾吩咐助手向傳記作者講述與家人關係 梅根向法庭道歉

英國亨利王子的妻子梅根又有新聞，她就《每日郵報》刊登其寄給父親的信件，控告該報出版商Associated Newspapers侵犯私隱，今年初被判勝訴，對方不服上訴，法庭前日開始審理。梅根和亨利的前發言人Jason Knauf昨日作證時「爆料」，稱梅根曾吩咐給他向其傳記《Finding Freedom》的作者，簡述她與兄姊很少接觸。梅根提交的書面證詞稱不記得有此事，並為此向法庭道歉，又說自己非有意誤導辯方和法庭。

辯方：梅根早預料給父親信件會外洩

Associated Newspapers在上訴中，質疑梅根給父親的信件是否私人信件，指梅根想過內容可能會被大眾知道。梅根和亨利的發言人之前曾說，夫婦兩人沒有為《Finding Freedom》提供資料，但Knauf的新證詞卻說，亨利夫婦與作者會定期討論該書的撰寫，包括親身面對面討論，也有透過電郵。他又說，曾討論過計劃與作者開會，向他們提供背景資料，而梅根給了他要點與作者分享，包括在童年時期，她很少與有一半血緣關係的兄姊接觸。Associated Newspapers引述了亨利夫婦與Knauf的往來短訊，梅根提及很明顯她草擬的信件會外洩，用字須非常仔細。

助手證詞顯示亨利夫婦想隱瞞參與傳記

Knauf的證詞還包括與亨利來往的電郵，談論與作者見面，並須隱瞞夫婦兩人的參與。Knauf稱，亨利當時回覆稱，「我完全同意，我們要說傳記與我們無關」，並指Knauf給予作者正確內容和背景資料，將可助他們知道事實。梅根的書面證詞說，她同意助手確實在她知情下，向該書的作者提供資料，但她不知道助手所分享資料的範圍。梅根又說，「當我批准有關段落時……我並無看過那些電郵，以及我要向法庭道歉，我當時並不記得有這些交流。」

私隱案｜忘記曾吩咐助手向傳記作者講述與家人關係 梅根向法庭道歉