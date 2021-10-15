秋冬需求旺 五豐行肥牛加價逾8％

代理活牛的五豐行昨日(19日)公布，由於內地活牛行情上漲，以及養殖成本持續高企及秋冬季節內地牛肉需求旺盛，為保障供港活牛品質及供應，經與牛肉商協商，明日(21日)起提高活牛批發價。肥牛由每司擔5,280港元，調高至5,710港元，加價430元，加幅超過8%。至於「改良牛」由每司擔4,820港元，調升至4,970港元，加幅超過3%。今次是今年內第二次調高活牛批發價，對上一次為今年1月。

商會：加幅會轉嫁給消費者

有街市檔販指，近月無論鮮牛肉或凍肉，來貨價都貴了；加上倉租等成本上漲，售價也要加。香港牛羊商會較早時表示對加價無可奈何，又指加幅會轉嫁給消費者。政府數據顯示，本港過去3年平均每日消耗的生牛低於50隻。元朗鮮肉聯合會理事長莫耀南指，內地活牛供港須由註冊農場提供，但本港食安要求比供應內地省市嚴格，且本港活牛需求少，每日僅數十隻，相信五豐行是因應內地活牛供應商要求才調升批發價。

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