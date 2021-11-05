科大校長史維向校董會請辭 明年10月約滿離任

香港科技大學(科大)今日宣布，校長史維教授已向大學校董會正式請辭，並將明年10月19日卸任，惟公開信中並無交代史維請辭原因。

史維無交代請辭原因

史維在信中稱，很榮幸在過去11年多能以科大為家，在創校團隊和一眾前科大成員所奠定的堅實基礎上，與各同仁及支持者努力不懈，讓科大的學術水平、開放思維及大學聲望持續蓬勃發展。他又說，在面對各種挑戰的同時，他們仍會團結合作，為保障大學的長遠利益及定位而努力，只要他們秉持這種信念，大學定能繼續開拓更廣闊的新天地，惟沒有交代請辭原因。

校方則在公開信稱，作為一位具遠見的教育家，史教授一直致力推動革新，在他的領導下，科大的科研能力得到香港、內地和國際間的廣泛認同，成就了多方捐款、投資和合作機會，亦得到公私營界別的高度評價，包括科大成員於新冠病毒大流行時期所推出的發明與解決方案等。科大校董會主席廖長城指，校董會讚揚並感謝史校長過去作出的寶貴貢獻，又讚揚史維是「一位有熱誠而堅定的領導者」，盡心盡力奉獻大學，信心科大將繼往開來再創佳績。

任內經歷修例風波及周梓樂事件

史維在2010年8月加入科大，出任首席副校長，執掌大學的學術事務，包括帶領本科課程順利過渡至新的「三三四」學制。在2018年9月，史維接任科大校長，原定任期為5年，至2023年完結。在他任職科大校長期間，經歷反修例風波以及學生周梓樂墮樓事件。

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