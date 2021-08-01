科大生研汗水感應薄膜 實時監察運動員肌肉勞損程度

勞損傷患是運動員最大敵人，科大兩名碩士生成立初創研發「PointFit」汗水感應薄膜，透過分析汗水中的人體數據，實時監測運動員的肌肉勞損及壓力程度。團隊料與香港體育學院、傑志足球隊、科大及浸大校隊等合作，最快今年底首批量產200至500件，供運動員試用。

科大生物及化學工程系碩士生陳晨、科技領導及創業碩士生林堅於2019年成立初創，兩人都喜愛打籃球，最初深感運動員的肌肉一旦受傷很難復原，因此構思並研發感應器，望幫助運動員更即時地識別肌肉受損情況。

免運動員日抽血4次收集數據

團隊做資料搜集時發現，專業運動員需每日抽血4次，作身體數據分析，兩人有感做法既對運動員造成不便，亦未能最實時地分析有關數據。

團隊研發的感應器料約5元硬幣的大小，只需以配合酒精噴霧貼在運動員不同身體部位，收取汗水數據，並實時透過手機應用程式紀錄汗水中的皮質醇及乳酸水平，分析運動員該部位的肌肉勞損及壓力程度。

料供兩至三成體院運動員試用

團隊的研究於科大「信和百萬獎金創業大獎2021」獲得銀獎，獲約10萬元獎金，加上創科署及科學園撥款資助，共得資助約200萬元。

團隊於今年底前將量產200至500件產品，並正與體院洽談合作，料為兩至三成學院運動員試用產品，由於將供運動員試用的為第一代，體積相對大，將先供龍舟、划艇、舉重等較少衝撞的項目運動員試用。

團隊另正與本地足球隊「傑志」、香港籃球總會、浸大、科大、嶺南大學等體育校隊洽談供運動員試用，亦將與內地部分球隊合作。

科大創業獎結果出爐

科大「信和百萬獎金創業大獎2021」結果今出爐，冠軍隊伍「The Able Company」回收全港剩餘麵包及薄餅釀出啤酒發售，金獎隊伍「Planeteers」則製作全麥可食用餐具。科大創業中心署理主任蕭觀明指，今年共185隊參賽，當中近四分一為社會服務及企業類，較往年增加。