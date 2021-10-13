科大集賢樓開幕供504個宿位 採綠色設計獲鉑金獎

科技大學為賽馬會集賢樓舉辦開幕禮，新大樓為科大研究式研究生提供共504個宿位，大樓亦採用多項環保設計，獲綠色建築議會頒發綠色建築物最高級別榮譽的綠建環評暫定鉑金評級，料較相近規模建築物每年節省四成半的耗水及兩成六的用電量。

集賢樓樓高8層，其中一個特別設計是全新的互動智能電錶系統，實時監測宿舍內的電燈、冷氣機和電源插座等用電量，數據將用以協助製作一個更高效的電費付款系統，讓宿生能更好地掌握並整體改善自己的用電習慣。系統屬科大「可持續發展智慧校園」計劃的一個項目，未來將於科大其他新宿舍安裝。

室內至室外多項環保設施

其他設施方面，包括採用一級能源標籤電器、安裝節流的水龍頭及洗衣機，屋頂也裝設太陽能熱力收集板，供應大廈部分能源及提供熱水，亦設有可用作灌溉的雨水收集系統。

馬會出資捐贈

集賢樓獲馬會慈善信託基金捐贈逾1.76億元興建，讓科大所有研究式研究生能於首2年課程期間享受舍堂生活，馬會副主席利子厚表示，馬會致力協助青年人發揮所長，在增進他們的技能、知識和能力的同時，亦希望培養青年人關愛社會，與馬會一起建設更美好香港。他又讚揚新大樓有前瞻性設計，配備了最新的綠色技術，展現科大創新精神。科大校董會主席廖長城感謝馬會支持，冀就吸引來自世界各地的研究人才提升競爭力。

無障礙設施支援有需要學生

大樓為科大來自超過60個國家及地區的研究式研究生提供更多宿位，包括2,000平方尺多用途活動室，為宿生以及其他研究生提供一個舉辦不同活動的平台，促進不同背景學生之間的交流和合作。大樓也設多項無障礙設施，包括有專門為有身體障礙同學設計的寢室，房間配備可調校高度的傢俱、自動門以及調教燈光和冷氣機的感應開關制。

科大集賢樓開幕供504個宿位

採綠色設計獲鉑金獎