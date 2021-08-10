科學園簽三備忘 推動人才培養平台基地建設

科技園公司分別與香港科技大學、香港理工大學以及艾睿電子簽訂合作備忘錄，涵蓋平台基地建設及人才培養等方面，行政長官林鄭月娥亦有出席活動。當中與科大的合作，雙方計劃在廣州南沙建立香港科學園廣州南沙孵化基地，該基地將直接連繫科大與科技園公司橫跨大灣區的生態圈，進一步壯大香港與大灣區的科研及創科人才庫。具潛力的香港初創、企業家及年輕人才將可落戶南沙，並即時連繫當地的創科生態圈，內地的企業及人才亦可透過同樣途徑與香港建立連結。

與理大合作提供多項初創支援

此外，科技園與理大將共同建設聚焦大灣區的聯合創業計劃，以培育年輕科研人才，為香港輸送新一代的科技創業家及創新者。理大和科技園公司將緊密合作推動創業教育，並為學生及畢業生提供全方位的支援，以加速他們在初創驗證嶄新想法（Ideation）及培育（Incubation）階段的成長。理大同時推出大灣區創客特快（GBA Maker Express）計劃－結合理大的創客基金計劃及科技園公司的IDM-SQUARE 硬件開發加速計劃，協助香港的硬件開發者將他們的創新意念轉化成準備推出市場的成品。

另外，科學園亦與艾睿電子簽署合作備忘錄，將會在位於廣東東莞松山湖的 XbotPark 機器人部落設立佔地逾 1,500平方呎嶄新的技術應用工作間(Open Lab)與現有設於香港科學園的 Open Lab 互相補足；並為本地及海外初創提供設計、研發及測試產品的空間。