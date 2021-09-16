科研成果｜兩中四生研哮喘偵測器 提示患者或身處高危地

科研並非大學的專利，兩名中四女生研發出「哮喘偵測器」，將偵測零件結合GPS資訊並連接手機應用程式，偵測器會分析用家10至15米範圍內的環境污染物，若附近環境敏感源較高，或可致哮喘發作，手機程式會即時通知。之後亦可在程式中記下，收集患者發作資訊，長遠記錄個人數據或大數據分析之用。

「哮喘偵測器」由年僅15歲的拔萃女書院中四生馮思晴及李晞桐研發，內置零件可檢測到環境中致敏源甲醛、乙二醇等污染物指數(eTVOC)、濕度及塵埃，協助哮喘患者監測異常情況，令患者及時取吸入器或求助，偵測器亦會檢測附近空氣中的濕度和污染物指數，並連接應用程式，紀錄患者的哮喘情況，患者再到訪同一地點時，程式將發出警號提示。馮思晴憶述，小六時曾親歷朋友哮喘發作，看到朋友發病時慘況印象深刻，加上升中後熱衷創科研究，激發她發明偵測器幫助哮喘患者。她於中三時與李晞桐於旺角、九龍灣、清水灣等5至6個具不同空氣污染指數的地方作測試，用了約1年時間便完成研發。兩人望未來與科研單位或企業合作，將偵測器放置於手錶內，令哮喘患者可更輕便隨身地攜帶偵測器。

本港導盲犬長期供不應求，有創科公司研發出有如「電子導盲犬」的「Robo-9」，備GPS導航功能，亦有深度攝影機(Depth Camera)拍攝及計算四周物件的距離數據，配合不同傳感器，讓「導盲犬」不但可直行、轉彎及停步，亦有避開障礙物的功能。

「牛下女車神」李慧詩在今屆東京奧運再下一城，在場地單車女子爭先賽奪銅牌。獲獎背後除有賴運動員努力外，亦多得一班科研人員，科大航空航天工程學講座教授張欣及其團隊研發了約2年的「空氣動力學測試平台」，令單車或滑浪風帆運動員可在模擬賽事周邊空氣相對流動及風速的風洞中作練習，配合電腦精密計算，為運動員測試並選擇可達最佳發揮的「戰衣」、「戰車」，李慧詩出戰東奧前曾用平台測試約5次。

3項傑出科研成果將於下月23至31日開幕創科署「創新科技嘉年華2021」展出。活動將採用實體及線上舉行，包括在香港科學園設置36個攤位，展出一系列創科作品及互動遊戲，另設144場線上創科工作坊及46場網上講座，如有港大李嘉誠醫學院微生物學系講座教授袁國勇分享新冠肺炎議題等。

科研成果｜兩中四生研哮喘偵測器 提示患者或身處高危地