科興死因研訊｜揭事主4年前確診冠心病 心臟科醫生：可排除打針與死亡有直接關係

本港新冠疫苗於今年2月26日開打，63歲男子李宇根同日接種第一針科興疫苗，兩日後出現身體不適，自行到醫院求醫後不治。死因庭今日(8日)召開第五日聆訊，心臟科專科醫生周慕慈作為專家證人作供，提到事主早於2017年確診患上冠心病，而且證據顯示事主死前兩至三周已出現急性心肌梗塞，加上他針後沒有出現不良反應，因此可以排除接種疫苗與死亡有直接關係。周亦認為，雖然無法完全排除接種疫苗可引致事主的心肌梗塞清況惡化，但相信情況不太可能。

周慕慈於庭上提到，事主2017年確診冠心病，身體三條血管嚴重閉塞，並有長期吸煙、「三高」等高危因素，但事主沒有遵從醫生建議到專科求醫。另外，事主於過去數年的心電圖出現變化，周相信他在2015年至2021年間曾出現心肌梗塞。

周慕慈指，事主離世當日的心電圖沒有異樣，亦沒有出現肌肉酵素上升，因此推斷如早前作供的其他專家所言，事主早於去世前兩至三周出現心肌梗塞，並因突發性心臟衰竭入院。至於事主當日報稱氣促惡化，周則認為是因為急性肺水腫。

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