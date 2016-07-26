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科興死因研訊｜揭事主4年前確診冠心病　心臟科醫生：可排除打針與死亡有直接關係
42 分前
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科興死因研訊新冠疫苗科興疫苗死亡個案官涌疫苗接種中心新型肺炎
科興死因研訊｜揭事主4年前確診冠心病　心臟科醫生：可排除打針與死亡有直接關係
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一名六旬漢年初在官涌疫苗接種中心打科興，兩日後離世。(資料圖片)

本港新冠疫苗於今年2月26日開打，63歲男子李宇根同日接種第一針科興疫苗，兩日後出現身體不適，自行到醫院求醫後不治。死因庭今日(8日)召開第五日聆訊，心臟科專科醫生周慕慈作為專家證人作供，提到事主早於2017年確診患上冠心病，而且證據顯示事主死前兩至三周已出現急性心肌梗塞，加上他針後沒有出現不良反應，因此可以排除接種疫苗與死亡有直接關係。周亦認為，雖然無法完全排除接種疫苗可引致事主的心肌梗塞清況惡化，但相信情況不太可能。

周慕慈於庭上提到，事主2017年確診冠心病，身體三條血管嚴重閉塞，並有長期吸煙、「三高」等高危因素，但事主沒有遵從醫生建議到專科求醫。另外，事主於過去數年的心電圖出現變化，周相信他在2015年至2021年間曾出現心肌梗塞。

周慕慈指，事主離世當日的心電圖沒有異樣，亦沒有出現肌肉酵素上升，因此推斷如早前作供的其他專家所言，事主早於去世前兩至三周出現心肌梗塞，並因突發性心臟衰竭入院。至於事主當日報稱氣促惡化，周則認為是因為急性肺水腫。

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科興死因研訊｜揭事主4年前確診冠心病 心臟科醫生：可排除打針與死亡有直接關係

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/科興死因研訊｜揭事主4年前確診冠心病　心臟科醫生：可排除打針與死亡有直接關係-292045
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