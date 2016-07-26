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科興死因研訊｜港大教授：不排除疫苗致心肌梗塞惡化
1 小時前
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科興死因研訊新冠疫苗科興疫苗死亡個案官涌疫苗接種中心新型肺炎
科興死因研訊｜港大教授：不排除疫苗致心肌梗塞惡化
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一名六旬漢年初在官涌疫苗接種中心打科興，兩日後離世，死因庭昨召開第3日聆訊。(資料圖片)

本港新冠疫苗接種計劃今年2月26日正式開始，63歲男子李宇根趁首日接種第一針科興疫苗，惟兩日後出現身體不適，自行到醫院求醫後不治，成為首宗死亡個案，聆訊今(4日)踏入第三日。港大內科部臨床藥理科學系臨床教授張文勇以專家證人身份作供，引述驗屍報告指死者心肌梗塞的情況已出現約兩至三星期，故不認為是由疫苗引發，但時序上不能排除打針引致心肌梗塞的併發症情況惡化。

專家形容事主心臟年齡為80歲

事主離世當日為他診症的急症室醫生昨指，當日診斷他為急性肺水腫或支氣管炎。張文勇作供時補充，長期吸煙的事主有肺炎病史，因此院方當日亦診斷他有慢阻肺病，加上死者患有糖尿病，較難發現他有心肌梗塞，故醫生當日安排他入住內科病房，而非深切治療部，他認為院方安排沒有犯錯。

張文勇在庭上提到，事主心臟年齡可比八旬長者，而驗屍報告顯示事主心肌梗塞的情況已出現約兩至三周，故他不認為是由疫苗引發，但不排除疫苗引致併發症情況惡化。他續供稱，事主2017年曾在浸會醫院進行心血管電腦掃描，當時部分血管已被發現有中度至嚴重收縮，基於事主本身有高血壓、糖尿病及吸煙習慣，張文勇推斷他當時已患有冠心病。

專家供稱「三高」糖尿若穩定可打針

張文勇續供稱，「三高」、糖尿病及冠心病病人都適合接種疫苗，但應在病情穩定下接種，若當日疫苗中心人員得知死者的控制血壓未如理想，應該會建議他延後接種。

佛教醫院外科醫生陳昫耀就在庭上引述醫療報告，供稱事主在2月28日凌晨3時許停止心跳，醫療團隊為他進行心外壓及插喉及注射15針腎上腺素，其後在凌晨4時25分決定中止心外壓，事主延至早上6時10分由醫生宣告死亡。死因研訊明(5日)續。

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科興死因研訊｜港大教授：不排除疫苗致心肌梗塞惡化

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/科興死因研訊｜港大教授：不排除疫苗致心肌梗塞惡化-291653
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