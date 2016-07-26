科興死因研訊｜港大教授：不排除疫苗致心肌梗塞惡化

本港新冠疫苗接種計劃今年2月26日正式開始，63歲男子李宇根趁首日接種第一針科興疫苗，惟兩日後出現身體不適，自行到醫院求醫後不治，成為首宗死亡個案，聆訊今(4日)踏入第三日。港大內科部臨床藥理科學系臨床教授張文勇以專家證人身份作供，引述驗屍報告指死者心肌梗塞的情況已出現約兩至三星期，故不認為是由疫苗引發，但時序上不能排除打針引致心肌梗塞的併發症情況惡化。

專家形容事主心臟年齡為80歲

事主離世當日為他診症的急症室醫生昨指，當日診斷他為急性肺水腫或支氣管炎。張文勇作供時補充，長期吸煙的事主有肺炎病史，因此院方當日亦診斷他有慢阻肺病，加上死者患有糖尿病，較難發現他有心肌梗塞，故醫生當日安排他入住內科病房，而非深切治療部，他認為院方安排沒有犯錯。

張文勇在庭上提到，事主心臟年齡可比八旬長者，而驗屍報告顯示事主心肌梗塞的情況已出現約兩至三周，故他不認為是由疫苗引發，但不排除疫苗引致併發症情況惡化。他續供稱，事主2017年曾在浸會醫院進行心血管電腦掃描，當時部分血管已被發現有中度至嚴重收縮，基於事主本身有高血壓、糖尿病及吸煙習慣，張文勇推斷他當時已患有冠心病。

專家供稱「三高」糖尿若穩定可打針

張文勇續供稱，「三高」、糖尿病及冠心病病人都適合接種疫苗，但應在病情穩定下接種，若當日疫苗中心人員得知死者的控制血壓未如理想，應該會建議他延後接種。

佛教醫院外科醫生陳昫耀就在庭上引述醫療報告，供稱事主在2月28日凌晨3時許停止心跳，醫療團隊為他進行心外壓及插喉及注射15針腎上腺素，其後在凌晨4時25分決定中止心外壓，事主延至早上6時10分由醫生宣告死亡。死因研訊明(5日)續。

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