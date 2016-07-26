科興死因研訊｜港大教授：時序上合理懷疑死亡與疫苗有關

本港新冠疫苗於今年2月26日開打，63歲男子李宇根同日接種第一針科興疫苗，兩日後出現身體不適，自行到醫院求醫後不治。死因庭今日(5日)召開第四日聆訊，港大內科部臨床藥理科學系臨床教授張文勇繼續以專家證人身份作供，他提到事主死前兩至三周已出現急性心肌梗塞，本身有突然死亡的風險，相信他接種疫苗與否情況都會惡化。但他指，時序上有合理懷疑注射疫苗與死亡有關，惟目前未有數據證明。

張文勇：事發當日接受「通波仔」亦無用

張文勇供稱，急性心肌梗塞病發後首30日是危險期，有三分一患者未入院已死亡，而事主在2月3日覆診未病發，其後病發時亦未有察覺，導致延誤入院，認為事件屬於不幸。他續指，除服藥和接受「通波仔」手術外別無他法，但事主入院時心臟肌肉已壞死，即使接受「通波仔」亦返魂乏術。

陪審員問到張文勇有否足夠數據證明科興疫苗對人體安全，張稱疫苗只面世一至兩年，只能證明在這段期間內安全，長遠數據仍有待觀察，但滅活技術並非嶄新，一般接種後只會出現過敏反應，不會有長遠不良效果。

衞生署連番追問是否與疫苗無關

衞生署代表連番追問，是否沒有證據證明疫苗令事主急性心肌梗塞惡化，以及事主沒有出現針後過敏反應，是否反映死亡與疫苗無關。張文勇解釋指，目前文獻有限，未能證明接種疫苗與事主病情有關，但亦不能證明兩者無關。他亦堅持指，死者針後兩日後入院，時序上有合理懷疑注射疫苗與死亡有關，惟新冠疫苗及研究日新月異，目前未能證明兩者關連。

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