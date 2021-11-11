科興死因研訊｜首宗六旬男打針兩天後亡 裁定死因存疑

一名患有「三高」、糖尿病等的63歲男子李宇根，在接種首針科興疫苗兩日後，因急性心肌梗塞，引致急性肺水腫死亡。死因裁判官周慧珠今早引導2男3女陪審團。陪審團於早上11時45分退庭商議裁決，經過約4小時退庭商議後，下午一致裁定死者李宇根死因存疑，而導致死亡的疾病或傷害是急性肺水腫。

63歲死者李宇根，今年2月底在官涌體育館社區疫苗接種中心接種首劑科興疫苗，兩日後身體不適離世。死因裁判官周慧珠引導5人陪審團時，提到死者早在2017年，已經有多條冠狀動脈收窄，他因工作繁忙一直沒有做「通波仔」手術，之後亦驗出「三高」及糖尿病等。作供的專家都同意，死者每天吸食3包煙的習慣，會增加心肌梗塞風險。解剖報告顯示，死者有70%至95%的血管阻塞，在他死前兩至三星期已經有急性心肌梗塞。

裁判官：陪審團認為其他未知原因可裁定「死因存疑」

裁判官指示陪審團，如果陪審團接納死者解剖報告，和各專家證人的證供，認同死者在接種疫苗前就已經患有心肌梗塞，引起急性肺水腫，就是死於致命疾病，應裁定「死於自然」，即時有專家認為，不排除接種疫苗是「最後一根稻草」，令死者病情加速惡化，導致死亡，但因為急性心肌梗塞的死亡風險高，亦應裁定「死於自然」；然而如陪審團不接納死者解剖報告，認為死者的急性肺水腫並非因自身疾病引起，而是有其他未知的原因，就應裁定「死因存疑」。

陪審團向衛生署提岀3項意見

最終，陪審團裁定死者死因存疑，並向衛生署提岀三項意見，包括在當局提供的疫苗小冊子上， 提供未控制長期病患實例，如糖尿病及心臟病等；解釋甚麼是受控病患，如嚴重病情，但正在服用藥物，又建議在小冊子加上嚴重疾病的選項，讓市民挑選，當席醫生可以即時留意到及提供意見。

早前疫苗臨床事件專家委員會成員、專家證人及親友先後作供，指死者患長期病患，生前確診冠心病，認為死者已有「三高」等心肌梗塞高危因素，並無證據顯示死者接種疫苗後出現過敏反應及發炎。

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