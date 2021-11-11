Am730
Am730
Am730
Am730
News
科興死因研訊｜首宗六旬男打針兩天後亡　裁定死因存疑
2 小時前
#Hashtags
科興死因研訊科興死因庭
科興死因研訊｜首宗六旬男打針兩天後亡　裁定死因存疑
news-images
科興死因研訊｜首宗六旬男打針兩天後亡　裁定死因存疑

一名患有「三高」、糖尿病等的63歲男子李宇根，在接種首針科興疫苗兩日後，因急性心肌梗塞，引致急性肺水腫死亡。死因裁判官周慧珠今早引導2男3女陪審團。陪審團於早上11時45分退庭商議裁決，經過約4小時退庭商議後，下午一致裁定死者李宇根死因存疑，而導致死亡的疾病或傷害是急性肺水腫。

63歲死者李宇根，今年2月底在官涌體育館社區疫苗接種中心接種首劑科興疫苗，兩日後身體不適離世。死因裁判官周慧珠引導5人陪審團時，提到死者早在2017年，已經有多條冠狀動脈收窄，他因工作繁忙一直沒有做「通波仔」手術，之後亦驗出「三高」及糖尿病等。作供的專家都同意，死者每天吸食3包煙的習慣，會增加心肌梗塞風險。解剖報告顯示，死者有70%至95%的血管阻塞，在他死前兩至三星期已經有急性心肌梗塞。

裁判官：陪審團認為其他未知原因可裁定「死因存疑」

裁判官指示陪審團，如果陪審團接納死者解剖報告，和各專家證人的證供，認同死者在接種疫苗前就已經患有心肌梗塞，引起急性肺水腫，就是死於致命疾病，應裁定「死於自然」，即時有專家認為，不排除接種疫苗是「最後一根稻草」，令死者病情加速惡化，導致死亡，但因為急性心肌梗塞的死亡風險高，亦應裁定「死於自然」；然而如陪審團不接納死者解剖報告，認為死者的急性肺水腫並非因自身疾病引起，而是有其他未知的原因，就應裁定「死因存疑」。

陪審團向衛生署提岀3項意見

最終，陪審團裁定死者死因存疑，並向衛生署提岀三項意見，包括在當局提供的疫苗小冊子上， 提供未控制長期病患實例，如糖尿病及心臟病等；解釋甚麼是受控病患，如嚴重病情，但正在服用藥物，又建議在小冊子加上嚴重疾病的選項，讓市民挑選，當席醫生可以即時留意到及提供意見。

早前疫苗臨床事件專家委員會成員、專家證人及親友先後作供，指死者患長期病患，生前確診冠心病，認為死者已有「三高」等心肌梗塞高危因素，並無證據顯示死者接種疫苗後出現過敏反應及發炎。

相關新聞：

科興死因研訊｜衞生署專家委員會一致認為與接種疫苗無關

科興死因研訊｜揭事主4年前確診冠心病　心臟科醫生：可排除打針與死亡有直接關係 (11月8日)

科興死因研訊｜港大教授：時序上合理懷疑死亡與疫苗有關 (11月5日)

科興死因研訊｜港大教授：不排除疫苗致心肌梗塞惡化 (11月4日)

科興死因研訊｜解剖揭死者急性心肌梗塞　法醫：沒證據顯示與疫苗有關 (11月3日)

科興死因研訊｜六旬翁針後兩日亡　友人供稱死者有「三高」心血管病 (11月2日)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/科興死因研訊｜男子打科興兩天後亡-死因庭裁定死因存疑-292799
#Hashtags
科興死因研訊科興死因庭
Am730

SmarTone 5G網速擂台登陸apm

2200萬嬰兒無打麻疹疫苗 世衞警告或釀新一波致命疫情

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
SmarTone 5G網速擂台登陸apm
Am730
Am730
2200萬嬰兒無打麻疹疫苗 世衞警告或釀新一波致命疫情
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多