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科興死因研訊｜衞生署專家委員會一致認為與接種疫苗無關
23 分前
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科興死因研訊｜衞生署專家委員會一致認為與接種疫苗無關
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一名六旬漢年初在官涌疫苗接種中心打科興，兩日後離世。(資料圖片)

本港新冠疫苗於今年2月26日開打，63歲男子李宇根同日接種第一針科興疫苗，兩日後出現身體不適，自行到醫院求醫後不治。死因庭今日(9日)召開第六日聆訊，衞生署兩名代表出庭作供，指出疫苗臨床事件專家委員會一致認為，事主死亡與接種疫苗「因果關係不一致」。所有證人已作供完畢，裁判官周慧珠將案件押後至周五(12日)，以總結證供及引導陪審團。

委員會將個案分為四大類

有份撰寫疫苗臨床事件專家委員會報告的衛生署助理署長(藥物)陳凌峯供稱，委員會由於醫管局及衞生署代表、心臟及病理科專家等人組成，委員會接獲「異常事故」呈報後，會進行調查及「因果評估」，需要收集病人臨床診斷、病例、接種疫苗時的情況等，並可將結果分為四大類：「因果關係一致」、「不能確定」、「因果關係不一致」及「未能分類」。

陳凌峯續指，「因果關係一致」反映個案出現的反應或受疫苗品質及接種情況引致；「不能確定」則只反映兩者有時間關聯性，但不能證實由疫苗引起；「因果關係不一致」代表異常事故屬於偶然發生；「未能分類」則指沒有足夠資訊作出分類。

陪審員關注疫苗質素　潘偉明：冇人講合唔合格

疫苗臨床事件專家委員會成員、衞生署法醫科主任顧問醫生潘偉明供稱，委員會就事主的報告參考早前出庭作供的法醫卓華撰寫的驗屍報告。潘偉明稱，報告顯示死者患有冠心病、死前兩至三周已出現心肌梗塞、針後沒有出現過敏反應，因此委員會一致裁定個案屬於「因果關係不一致」。

有陪審員問到事主接種的疫苗批次是否合格，潘偉明稱沒有相關資訊；陪審員追問如何得出報告結果，潘則稱「冇人同我講佢合唔合格」。

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科興死因研訊｜衛生署專家委員會一致認為與接種疫苗無關

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/科興死因研訊｜衛生署專家委員會一致認為與接種疫苗無關-292253
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