科興死因研訊｜解剖揭死者急性心肌梗塞 法醫：沒證據顯示與疫苗有關

本港新冠疫苗於今年2月26日開打，63歲男子李宇根同日接種第一針科興疫苗，兩日後出現身體不適，自行到醫院求醫後不治。死因庭今日(3日)召開第二日聆訊，解剖報告顯示死者出現急性心肌梗塞，引致急性肺水腫死亡。法醫卓華作供指，沒有發現死者出現嚴重過敏反應，估計其心肌梗塞的情況早於死亡前兩至三周出現，而目前亦沒有醫學證據顯示接種科興疫苗可引致相關情況。

覆診醫生：死者本身患勞動性心口痛

死者友人昨日供稱，死者在打針前曾到醫管局普通科門診覆診。為他撰寫醫療報告的油麻地賽馬會普通科門診醫生盧昆儀今日出庭作供，提到死者自去年6月起到門診接受治療，獲處方抗血小板等藥物，而死者最後一次覆診為今年2月3日，當時醫生診斷死者不時有勞動性心口痛，但心臟沒有雜音，經心電圖檢查後，發現其心率、心跳正常，沒有出現急性心臟病的情況，但由於他有持續心絞痛、血壓控制未如理想，故建議轉介專科作進一步檢查，但遭死者拒絕。

急症醫生診斷為急性肺水腫或支氣管炎

至於在死者離世當日，為他診症的伊利沙伯醫院急症室醫生林家俊作供指，死者於今年2月28日凌晨1時34分求診，提到以往沒有藥物敏感，但連月出現氣促，感到情況惡化而求醫，當時死者有咳嗽、胸口翳悶、呼吸困難，經照肺後發現兩邊肺部均有「花」，診斷他為急性肺水腫或支氣管炎，需要即時住院。

林醫生續指，目前沒有醫學證據顯示死者的病症與接種科興疫苗有關，料較大機會與心臟問題有關。被問到會否建議死者打針，林則指會建議先留院檢查，但重申沒有醫學證據顯示兩者有關，因此不會特意提醒。

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