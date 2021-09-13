移民潮｜《頭條新聞》主持吳志森抵英 梁振英倡上BBC諷英女王
6 小時前
移民潮｜《頭條新聞》主持吳志森抵英 梁振英倡上BBC諷英女王
本港近日再掀起移民潮。已停播的港台節目《頭條新聞》前主持的吳志森，近日在社交網站YouTube拍片表示，自己在幾個月前已到英國，並報平安叫大家放心。他又在片中形容，「能夠呼吸一口自由嘅空氣、能夠瞓一個好覺。適應、過渡期遇到嘅困難，算得係咩？」然而，對於吳志森「自由」的說法，全國政協副主席、前特首梁振英在社交媒體發文，䢖議吳志森向BBC申請做一個類似《頭條新聞》的節目，專門諷刺英女王，去測試英國言論及新聞自由到底有多寬。
梁振英的帖文指，䢖議吳志森向BBC申請做一個類似《頭條新聞》的節目，他自己再粉墨登場，專門諷刺英女王，兼且要收錢，看看BBC和英國民眾的言論自由和「新聞」自由尺度有多寬？此外，梁振英又邀請吳志森上BBC新聞網站，裡面有報道關於「倫敦暴力」(London Violence)的專輯，仇恨案件(hate crime)聳人聽聞，又指倫敦市民沒有晚上在僻靜街道行動的自由，並奉勸吳志森在英國乖乖地做一個安分守己的英國人。
吳志森主持港台節目《頭條新聞》期間，經常以太后的裝束示人，以諷刺當政者。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/移民潮｜《頭條新聞》主持吳志森抵英 梁振英倡上bbc諷英女王-285091