移民潮｜不認為港人不滿《國安法》而離開 黃柳權：因疫情流行才致人口流出情況

港澳辦副主任黃柳權訪港第三日出席青年分享會，講解內地《十四五規劃綱要》，表示希望本港青年到在粵港澳大灣區發展。他在出席分享會後見傳媒，被問到本港最新人口數字反映有9萬人離開，是否表示對香港前景不太有信心，因此加快移民，黃柳權指有看到相關報道，但他不認為港人對實施《港區國安法》產生不滿情緒而離開，直指有關看法是不對的。

聲稱《國安法》令香港發展重回正軌

黃柳權表示，香港是國際城市及自由港，人口流進流出、有關數字的高高低低變化均屬正常，尤其是現時新冠肺炎疫情在全球大流行，才出現人口流出的情況，聲稱《港區國安法》實施以來，全體市民都重新獲得了安全寧靜的生活，法治原則得到彰顯，社會秩序得到恢復，香港發展重新回到正軌，都是不爭的事實。

他敦促大家看問題要比較客觀，建議看一看去年或上半年香港的各項經濟發展指摽，都超出市場預期，又稱有報道指，一些跨國公司大企業正準備增加招聘僱員，香港的金融市場非常穩定，新股IPO上市數量都是遠高於過去。

無直接回應是否挺林鄭連任

至於是否支持特首林鄭月娥連任，黃柳權說早前港澳辦主任夏寶龍對香港管治班子提出5大要求，認為只要是符合這5大要求的人都會支持。

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