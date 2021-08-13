移民潮｜兒童醫院顧問醫生辭職恐缺人手 院方：團隊醫生能獨立做手術

醫管局醫生疑現離職潮。據報道，兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中將離職移民，今年10月便會離開醫管局，惟團隊未有足夠人接班，屆時部門醫生或未有足夠資歷可處理複雜心臟科手術。有傳媒致電羅冠中查詢，得悉他沒有否認離職的消息，但對其餘提問則著記者聯絡醫院發言人。

至於兒童醫院未有正面回覆事件，指院方不會透露涉及個別職員的個人資料，強調心胸外科團隊共有4名醫生提供服務，包括2名顧問醫生及2名副顧問醫生，均能獨立處理相關手術，當中如有個別職員離職，院方會採取各種應對措施，包括積極進行招聘以盡快填補空缺，確保服務運作不受影響。

根據立法會特別財委會文件，截至去年12月31日，全港只有47名心胸外科醫生，當中僅12人屬於「顧問醫生」級別，亦即在該專科職級最高的醫生。據了解，羅冠中醫生2001年於港大醫學院畢業，並於2009年取得心胸肺外科專科資格。

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