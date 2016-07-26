移民潮｜公院心胸外科麻醉科流失最嚴重 馬仲儀：十個煲冚八個蓋

本港近月再掀移民潮，更加劇公立醫院人手短缺問題，去年7月至本年6月底，全職醫生和護士的流失率分別為4.6%和6.5%。公共醫療醫生協會執委馬仲儀表示，據觀察發現手術科、麻醉科、放射科等的流失率最嚴重，並坦言公院人手供求一向「十個煲冚九個蓋」，現時更加劇至「十個煲冚八個蓋」，唯有考慮如何讓「八個蓋做多啲(工作)」。

引入海外醫生料多為年資淺者

馬仲儀於電台節目表示，心胸外科、腦外科及放射治療科等專科，需要10多年時間培訓，本來醫生數目已嚴重不足，故即使流失一個人的影響已很大，認為醫管局必須從培訓方面入手解決有關問題。雖然政府有意引入海外醫生，但馬仲儀相信來港者大多是年資較淺或未有專科資格的醫生，重申上述專科在全球人數都不多，以往醫管局亦有透過有限度註冊主動邀請相關人才，但數量不多，認為引入的醫生大多都是年輕者。

至於移民潮，馬仲儀稱會選擇移民的醫生也是有家室、即有一定年資，但強調移民潮是政府有責任解決的社會問題，而非醫管局需要處理的事。她又指，沒有向同事了解移民原因，「大家都係香港人、一同喺呢個地方成長」，認為移民原因不言而喻。

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