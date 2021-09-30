移民潮｜加籍「港二代」棄高薪厚職 留港扎根發展初創

本港近月掀起移民潮，機場相擁道別的畫面令人心酸。有人選擇到異鄉展開新生活，亦有人決定來港創業尋找商機，加拿大籍的「港二代」丁柏生(阿Pak)便是其中一個例子。曾在銀行及投行任職高層的阿Pak，去年底捨棄高薪厚職，在太太支持下全情投入研發人工智能問卷手機應用程式Votee，協助企業收集用戶意見。目前，該手機應用程式已獲近50間公司採用，當中不乏連鎖集團及銀行。移民潮下，選擇留守香港，皆因他不捨得離開香港這個充滿感情的地方。而家人更是他的精神支柱，阿Pak多次強調：「太太喺度，屋企人都喺度，所以我點都會喺度。」

記者：劉凱欣

太太支持棄高薪厚職創業

在加拿大出生、長大的阿Pak，說起廣東話不時中英夾雜，帶點「竹昇仔」的感覺，「我好鍾意香港嘅Energy，所以選擇喺度創業。」八年前回流香港工作，遇上了太太，阿Pak更決定在這裡落地生根。現年43歲、身為「住家男」的他坦言，中年創業過程一點也不容易，當中要承擔很重責任，以及鼓起很大的勇氣，內心其實十分煎熬，「尤其我就嚟有小朋友出世，大女又得4歲，賭注好大。但可以將我內心嘅掙扎變成原動力，從而邁向成功，屋企人一定係最大原因。」

回流8年以來，主要從事銀行及投行工作的阿Pak指，自己內心其實一直有個創業夢，「據我觀察，香港好多市場研究調查，其實都係好傳統咁用人手打電話，或者喺街截住人去做問卷。失敗率高之餘，亦都唔知做訪問嘅係咪目標用戶。」阿Pak有感現時AI人工智能技術開始普及，忽發其想相關技術可以運用於市場調查之中，跟太太商量過後，毅然於去年11月辭去高薪厚職去追逐夢想，創立Votee智能民調公司。

聚焦香港市場團隊全聘港人

幸運的是，其創業理念獲不少朋友及家人支持，一下子已籌得30萬美元(約234萬港元)作營運資金。Votee現時租用上環一共享工作間作流動辦公室，小小團隊不足10人，所聘請的全是香港人，「因為我哋目標市場係香港，所以請人都想請返香港人，咁樣佢哋先會最了解港人文化同習性，做到最適切嘅內容出嚟。」

而其研發的問卷調查App，最特別的地方在於採用全港首創AI人工智能技術。當中使用的語音辨識系統，可讓用戶可以語音填寫問卷。系統其後會以AI智能分析其字眼、語氣及情緒，令調查結果更能反映用戶「 最真實的聲音」 ，顛覆過往以街頭或電話調查的問卷方式，收費亦只是傳統市場調查機構的十分之一。

「我哋好明香港人乜都要快，所以由Push Notification畀目標用戶填問卷，到拎到調查結果同分析數據，最短只需要半個鐘。」另外，阿Pak稱，透過贈送現金或禮券的方式鼓勵用戶做問卷，現已成功令3萬多人主動登記。

初創公司尋找客源最困難

阿Pak認為作為初創公司，尋找客源的確最為困難，「香港唔少公司比較傳統，對於新事物接受能力唔高。相比起美國會肯花20%營銷支出用於市場調查，香港嘅公司只肯花2%。」他坦言，幸而過往金融背景及人脈，有助他洽商及營運公司，「同事仲要密密喺LinkedIn潛在客戶，同埋做好口碑，希望可以吸引部分企業主動洽商合作。」奮發向上的獅子山精神，逐漸引領Votee生意漸上軌道，其商業機構客戶目前已涵蓋餐飲連鎖集團、銀行、大學及NGO等。他更預計，今年公司可達致收支平衡。