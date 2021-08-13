移民潮｜心臟病童主診醫生辭職 父親嘆：點解香港變成咁？

本港近日出現移民潮，連帶醫管局亦出現醫護人員流失情況，醫管局主席范鴻齡亦承認，部分醫護離職是與移民有關。至於今日有報道指，香港兒童醫院的心胸外科顧問醫生羅冠中，已向院方辭職並計劃移民，有病人家屬慨嘆「點解香港會變成咁」，希望政府在政局方面能做一點事，以吸引及挽留人才。

4歲獨子先天嚴重心漏

父親Jayco向本報表示，今年4歲的「小鐵漢」是他與太太的唯一愛兒，先天患有嚴重的心漏病，在兒子出世數天已經要做心臟手術，惜未能成功，本以為「小鐵漢」無救，但其後認識了羅醫生，在他的建議下決定為兒子做心胸外科手術博一博，結果手術成功，愛兒得以延命，至今小鐵漢已經歷了5次大大小小的心臟手術，只需要做餘下的Phase 3單心室循環手術，心臟即可回復到正常人的八成水平，否則「小鐵漢」隨著成長，心臟將會不勝負荷，最終可能出現嚴重心衰竭。

願賣樓私聘羅醫生替子治療

對於有報道指羅冠中醫生辭職並移民，Jayco坦言得知後深感無奈，擔心兒子「最後一仗」出現變數，又說院方一直未有就羅醫生辭職一事通知他，他從報章才得知消息，直言現時心情複雜。他強調，只有羅醫生才可治療兒子：「依家無人可以幫到我，如果羅醫生真的辭職移民，我和太太會變賣層樓，去到羅醫生移民的國家，私人聘請他為兒子醫治。」

Jayco感慨今次兒子的事件並非單一例子：「點解香港會變成咁？香港有很多好好的醫生，我相信不少家庭都可能有我哋的遭遇，主診醫生辭職移民，留下許多病人的cases無人跟手尾。」他認為醫護移民的原因，是本港的政局問題，希望政府可以做點事，以吸引及挽留本港的人才。

相關新聞：

移民潮｜稱醫管局醫護流失率升部分因移民 范鴻齡：令人憂慮

移民潮｜兒童醫院顧問醫生辭職恐缺人手 院方：團隊醫生能獨立做手術