移民潮｜楊潤雄：倘學童人口長期減少 須與學界討論問題

今日是開學日，教育局長楊潤雄參觀一間小學開學禮時回應傳媒提問，被問到香港出現移民潮問題，學生以及教職員的移民情況，局方未來會否「殺校」等，楊潤雄稱局方短期有措施處理，但如是長期的話，便須跟學界討論。

楊潤雄稱，本港已無「雙非兒童」問題，所以無論是跨境學童或在內地居住香港出生的人士，數目越來越少屬已知情況，認為學童人口減少，長遠對學界影響，不單只看跨境學童問題，而是整體香港兒童或出生率，看人口變化是長遠結構性變化或短期變動，若是長期性結構性變化，必須要有長期方案，這方面會跟學界一起討論，因為當局需要平衡一個穩定的學習環境及實際上的需要，決定未來在學校究竟應該如何處理這個問題。

移民潮｜楊潤雄籲移民前須考慮清楚

他又指，這段時間在社會都看到、聽到香港人移民，重申香港是一個開放的社會，市民選擇到哪裏生活，是個人的自由，但呼籲市民作出這個決定前要考慮清楚，不同地方的環境是否適合自己，但強調他們對香港未來的發展是有信心，亦期望市民以整體的情況做一個決定。

相關新聞：

開學日｜楊潤雄：下周檢視學校接種率 強調教職員須為公社科負責任