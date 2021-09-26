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移民潮｜港營商環境報告　港澳辦中聯辦：證港環境良好
50 分前
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移民潮｜港營商環境報告　港澳辦中聯辦：證港環境良好
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移民潮｜港營商環境報告　港澳辦中聯辦認為證港環境良好 (莊振邦攝)

香港近年經歷反修例運動、新冠肺炎等衝擊本地政經環境的事情，財政司長陳茂波昨發布《香港營商環境報告：優勢獨特　機遇無限》，指本港雖然經歷無理的經濟打壓，隨著實施《港區國安法》後，憑藉一國兩制的優勢，已令社會回復穩定及恢復營商環境。兩辦發聲明，支持報告證港環境。

《香港營商環境報告》共68頁分成3章，分別以「黑暴動亂和美國遏華戰略對香港經濟和營商環境造成嚴重負面影響」、制定實施《港區國安法》與落實「愛國者治港」維護社會穩定和營商環境，以及「重回正軌的新香港營商環境優勢突出，未來發展空間不可限量」為主題。

兩辦支持報告證港環境

港澳辦隨後發聲明指，美國為了遏制打壓中國發展，大打「香港牌」；發表報告有助國際了解本港真實情況「增強對香港信心」，外國企業在本港的穩步發展，「就是對香港良好營商環境的有力佐證」。中聯辦亦發稿，指一國兩制是香港營商環境的「最大優勢」。

相關報道：

移民潮｜發表港營商環境報告　陳茂波籲留港發展機會佳

 
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/移民潮｜港營商環境報告　港澳辦中聯辦：證港環境良好-286466
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