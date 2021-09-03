移民潮｜港男攜妻移居曼城 轉職做外賣「此心安處是吾鄉」

香港社會近日再掀起移民潮的討論，是留是走難免會有掙扎，移民後可以做甚麼工作？去哪裡生活又會較為適合呢？這種問題可能在不少人的腦海中千迴百轉，他邦的生計考慮的確嚇退了很多有意移民的港人。最近偕妻子移民到英國曼徹斯特的Jonathan，本身從事市場銷售，妻子則是行政人員，他坦言能否在當地重操故業並非首要考慮，反而認為「此心安處是吾鄉」更重要。

90後的Jonathan在英國大學畢業後回流香港發展，過去7年在港從事市場銷售等工作，直到今年4月，他目睹香港社會的變化，令他決心與妻子移民英國曼徹斯特。他說：

「香港的生活節奏已經緊張，工作又唔係非常順利，倒不如回英國發展啦，我喺英國讀書期間，已習慣了這邊生活，太太一開始有啲唔習慣，依家找華人團體聯絡及溝通，慢慢學習融入當地生活」

Jonathan續指，妻子持BNO簽證入境英國，較以往用配偶簽證更方便。他解釋：「以前用配偶簽證移居英國好困難，收入要到某個數字，先能帶伴侶到英國生活，依家妻子用BNO簽證入境，就無咗呢個難題」。

移民潮｜曼徹斯特樓價較平

被問到為何移居曼徹斯特而不選擇倫敦，Jonathan說一來自己當年在曼徹斯特附近讀書，已習慣當地生活節奏，二來曼徹斯特的樓價比倫敦平得多，風景亦很優美。他又說，與妻子帶去英國的錢不多，加上英國政府有發展北部計劃，曼徹斯特是其中重鎮，而當地亦有「媒體城」(Media City)，Jonathan認為在曼徹斯特發展會比較容易搵工。放下在港的故業，Jonathan暫時以送外賣維生，妻子則在受訪期間仍然待業。他說，現時每月收入約1,500英磅，尚算「夠住、夠食、夠用」，他希望新冠疫情過後可以找到一份更好的工作，惟最重要是現在生活開心，壓力較小。

移民潮｜建議租屋前上網了解治安

住屋亦是不少港人移民首要考慮的問題，Jonathan說最初移居曼徹斯特時，由於不認識所住地區，因此租住了一個比較複雜的地方，結果不久便要遷往另一地區居住。他提醒有意投資或移居英國的港人，在買樓或租屋前，可先瀏覽英國警方網頁(見上圖)，內裡會顯示英國各地最新治安情況。

移民潮｜睇醫生有免費廣東話翻譯

Jonathan又指，日常生活中的語言障礙不大，而輪候政府醫生可能較慢，但只要購買英國NHS的政府醫療保險，即可要求提供「廣東話」翻譯服務，當中沒有額外收費。不過，Jonathan又指，目前英國放寬BNO持有人入境的政策，許多當地人都不知悉，直言港人搵工時，或會遇到僱主對BNO簽證「問長問短」的情況。

移民潮｜憂香港未來似「港股咁悶」

被問到為何不選擇去粵港澳大灣區工作及生活，Jonathan指除英國比較自由民主外，亦對內地經濟前景不樂觀。他亦對香港未來有所保留，認為香港未來前景將「好似港股咁悶」，加上隨著國際環境的風險變化，擔心香港日後連獲取資訊亦會受到限制。Jonathan寄語有意移民英國的港人：

要放棄原有東西並不容易，去到新環境時需要敞開心扉，要有心理準備接受兩地的差異和生活節奏的不同，當中有許多事情需要學習和適應。

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