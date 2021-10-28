移民潮｜澳洲新增兩種永久居留簽證予在澳港人

澳洲政府周一公布，將為在澳洲居住、工作或留學的香港人提供兩種新的永久居留簽證。

澳洲移民部長霍克(Alex Hawke)表示，約有8,800名在澳洲持臨時簽證的香港人符合上述兩種永久居留簽證申請資格，將於明年3月5日開始接受申請，香港特區護照和英國BNO護照持有人均符合資格申請。

畢業生與技術勞工均受惠

霍克在聲明中表示，新增的兩種永久居留簽證，將為目前在澳洲持畢業生臨時簽證和臨時技術勞工簽證的香港人提供延長簽證的途徑，並將建立在與香港多年來密切的家庭連繫和經濟關係之上。

路透社報道，根據澳洲移民部紀錄，截至今年7月的之前的18個月內，約有6,000名在澳港人獲得永久居留簽證，另有9,250宗申請。

冀吸引港人人才

澳洲特殊廣播服務(SBS)和澳洲Mirage News報道，新增的191子類別簽證主要供給那些在特定區域居住、工作或學習最少連續3年的港人申請；189子類別則供給最少連續居住4年的港人申請。

霍克說：「這些為香港人開放的專屬且更簡易簽證組別，將吸引具技術和才華的人才，並建立商業連繫，有助於提高生產力，同時為澳洲人創造更多就業機會。」

相關資訊：