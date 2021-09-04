移民潮｜申永久離港提取強積金 今年次季8000宗按年增逾三成

積金局發表最新一份《強制性公積金計劃統計摘要》，截至今年6月底，強積金總資產約12,200億元，按年增長26%，其中扣除收費及費用後的淨回報超過4,600億元。至於港人關注的移民潮問題，第二季以永久離港為理由提取強積金的申索數目為8,000宗，較對上一季7,700宗增加4%，但較去年第二季6,000宗增加了約33%。

積金局：數目有升有跌不等同移民

就以永久離港為理由提取強積金，積金局發言人表示，根據過往統計，有關申索數目每季均有變動，今年第二季的申索數目與對上三季(分別為8,100宗, 8,500宗及7,700宗)大致相若，按年的申索數目亦有升有跌，雖然2020年第三季至2021年第二季的申索數目較2019年第三季至2020年第二季有所上升，但整體而言，最近過去3年每年度的申索數目較之前兩年每年度的申索數目顯著下降。

發言人又指，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地(例如非本地僱員結束在香港工作)或移居內地生活。

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