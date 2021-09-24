移民潮｜發表港營商環境報告 陳茂波籲留港發展機會佳

政府發表《香港營商環境報告》，指「黑暴動亂」和美國遏華戰略對香港的無理經濟打壓，一度對香港經濟和營商環境造成嚴重負面影響，而制定實施《港區國安法》和落實「愛國者治港」，有力維護香港社會穩定和營商環境，又提到重回正軌的「新香港」營商環境優勢突出，未來發展空間不可限量。被問到香港移民潮問題，財政司長陳茂波表示非常關心港人移民，希望港人珍惜掌握機會。

報告分為3個章節，共68頁，題為「優勢獨特 機遇無限」，當中第一章涉及「黑暴動亂和美國遏華戰略對香港經濟和營商環境造成嚴重負面影響」；第二章有關「制定實施《香港國安法》及落實「愛國者治港」有力維護了香港社會穩定和營商環境」；第三章題為「重回正軌的新香港營商環境優勢突出，未來發展空間不可限量」。

陳茂波指，政府有必要以正視聽，以客觀事實回應扭曲的觀點；要明確根本，將香港實存的優勢有系統臚列，展述未來香港的發展機遇；並要積極推介，讓外國投資者易於理解和掌握香港的優勢。

報告說，本港經濟已呈轉角之勢，今年上半年經濟反彈7.8%，失業率由7.2%高位回落至4.7%，而金融市場形勢向好，截至本年6月的12個月，新股集資額增加超過五成，港股成交增加近七成。報告認為，有關事實證明本港社會經濟雄厚底子和強大韌度，以及香港營商環境的優越性。

稱不敢說香港這個家是十分完美

至於香港正面對移民潮問題， 陳茂波指非常關心港人移民，他說香港是我們的家，不敢說這個家是十分完美，但在家中最重要是家人互相關顧、關懷和支持，指香港經歷困難的一段時間，風雨已經挺過去，未來經濟發展前景相當不錯，認為留港發展的機會很好，希望香港人珍惜及掌握這些機會。

稱報告非「表忠」 陳茂波：有責任講好香港故事

他又指，發表報告與明年3月的特首選舉完全無關，又指報告與向中央「表忠」是「風馬牛不相及」，指自己作為財政司司長，面對外界惡意攻擊抹黑，他有責任從商業角度講好香港故事，羅列出事實，並就外界的扭曲和誤導，作出澄清。

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