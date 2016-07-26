移民潮｜移民查詢按年增兩成 專家分析呢類人最易落腳

近月移民再成港人茶餘飯後的話題，網上亦有人貼出機場離境的人潮相片。有移民專家表示，今年初的查詢數字按年增兩成，其中以英國、加拿大、澳洲及美國較為熱門。不過，專家提醒港人移民，除須關注「搵工」及子女讀書的門路外，亦應謹記考慮「落腳點」，包括住屋環境、鄰近校網及交通。

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環凱移民顧問有限公司董事張家禧接受本報查詢時稱，英國降低持BNO港人移民門檻，以及加拿大的「救生艇」工作簽證均非常吸引港人。他指，不少港人趁暑假舉家移民，冀子女在9月開學前適應當地生活。

老人及家居護理較搶手

對於港人最關心「搵唔搵到飯食」的問題，張家禧坦言若移居歐美國家，藍領一族的確較容易搵工，而老人及家居護理近來亦較「搶手」；另外港人若肯到餐館應徵侍應，亦容易獲聘。他提醒，除安排工作及子女讀書的門路，同時應謹記考慮住屋，包括留意地區環境、社區設施、鄰近校網、與學校及工作地點的交通，以及犯罪率等。

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「良民證」申請按年增四成半

港人移民前須先向警方申請俗稱「良民證」的「無犯罪紀錄證明書」，而現時BNO持有人移民英國則不需要良民證。根據警方數字，今年首5個月共有1.5萬宗申請，按年增約四成半，為去年全年的54%。綜觀過去9年數據，2019年申請數字最高，達3.3萬宗，其次是去年的2.9萬宗，至於2012至2018平均約2.1萬宗。而按月分計，今年5月已有高達3,923宗申請，高於2019年任何一個月分。