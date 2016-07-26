移民潮｜陳家駒：勉強移民或害孩子做一世「二等公民」

建造業議會主席陳家駒以題為《為下一代好》在該會的網誌撰文，談到本港近日出現移民潮問題。他說過去一年，因為「黑暴」和《港區國安法》，香港移民議題又再熾熱，準備移民的人說是為下一代好，惟他指很多早年移民的人，都承認當年的決定未必完全正確，有不少早已回流香港，付上不輕的代價，白白浪費幾年黃金歲月和發展機會；而堅持留在外國的港人，有很多是懷才不遇，未能學以致用，鬱鬱不得志。

指中國發展一日千里 回流孩子錯過學習中文機會

陳家駒續指，過去20多年，中國發展一日千里，2020年它的GDP高達14.72萬億美元，是全球第二大經濟體，全國成功脫貧，全面建成小康社會，很多方面已經超越香港，住屋便是一個很好的例子，相比起如果勉強繼續留在外國生活，不單犧牲自己，孩子亦未必可融入當地社會，將害他們做一世「二等公民」。

他又認為，如果移民人士在數年後發覺在彼邦生活並不如意，需要舉家回流，孩子便錯過了好幾年在香港學習中文的機會，未必可以適應香港的教育制度。他認為「大家緊守崗位，努力工作，做好香港，才是真的為下一代好」。

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