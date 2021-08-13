移民潮｜稱離港非只因工作學業 葉兆輝︰政府須承認部分人對《國安法》有憂慮

《港區國安法》生效，移民再度成為社會話題，連帶以「永久離港」為由提早提取強積金(MPF)數字亦備受關注。積金局公布2020至2021年度年報，顯示截至今年3月底，強積金計劃總淨資產值約為1.16萬億港元，至於去年度以「永久離港」為由提取強積金的總金額達65.67億元，較2019至2020財政年度的51.59億元，按年急增逾14億元，增幅達27%，亦是自2014至2015年度有紀錄來最高金額。

葉兆輝指，每年都有人外出去讀書或工作，若將今年的數據與以往數年對比，數字的確是多了，如果有機會去機場看，見到很多舉家帶同小朋友離開，所以他相信多了人離開，是一個需要面對的挑戰，而且要永久離開才能取得強積金，亦較過往的確增加了，認為這也是另一個證據說明多了人離開。

推算今明兩年移民人數會達高峰

他又說，部分人離港需要時間安排，推算今明兩年移民人數會達高峰，但速度或會轉趨穩定，這些移民人士較多人屬於中層技術人員，會帶同技術和金錢離開香港，他推測移民潮原因，是本港有部分人對《港區國安法》實行有憂慮，價值觀受到衝擊，或者想改善工作和生活環境，他認為政府要知道及承認問題，研究哪個階層的市民走得最多，設法減慢離開人數。

相關新聞：

移民潮｜稱離港非只因工作學業 葉兆輝︰政府須承認是部分對《國安法》有憂慮

移民潮｜年中近9萬人離港 政府：概念上與移民不同

移民潮｜去年度永久離港提取MPF逾65億元 按年增27%創新高

移民潮｜中小學流失1.5萬生 蔡若蓮：採相關措施助調節

移民潮｜怕歧視？難搵工？嫁英港女：心態最重要