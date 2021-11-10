BNO簽證｜英議員提案倡放寬資格 父母有BNO九七後出世者亦可申請

《港區國安法》實施後，英國收寬BNO入籍途徑，當中BNO簽證再有新發展。英國國會正審議《國籍與邊界法案》，有下議院議員提出修正建議，提倡放寬BNO簽證的申請資格，讓父母其中一方有BNO的人士亦合資格申請。聲稱關注香港情況的英國保守黨人權委員會委員裴倫德(Luke de Pulford)早前於社交網站Twitter發文，表示若修訂獲得通過，意味著BNO簽證計劃將擴展至於1997年後出生的人。

議案另獲21位國會議員支持

有關修正案由曾任內閣成員的祈達文(Damain Green)提出，他建議英國放寬BNO申請資格，只要父母其中一人擁有BNO便符合有關申請，議案獲得另外21位國會議員支持，包括前保守黨主席施志安(Iain Duncan Smith)、英國前外相侯俊偉(Jeremy Hunt)等。

祈達文在接受訪問時表示，英國對香港年輕人有「道德責任」(moral obligation)，促請現時英國政府內閣官員接受修正案，糾正現行政策的不公。他又認為，此舉同時能夠紓緩英國難民系統的壓力。

英國指《港區國安法》有違《中英聯合聲明》，決定自今年1月31日起開放BNO簽證申請，容許港人以「5+1」的方式留英入籍英國，惟政策未涵蓋1997年以後出世的港人。根據現時的BNO簽證申請計劃，BNO持有人18歲以下的子女或孫兒、18歲或以上(於1997年7月1日或之後出生)的子女，須以「受養人(dependant)」身分，與簽證主申請人一同申請BNO簽證。

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