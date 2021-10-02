移民潮｜譚耀宗：港人不接受「一國兩制」離港不奇怪

全國人大常委譚耀宗在商台節目中表示，近期港人移民增加，如果市民完全不接受「一國兩制」，選擇離開香港並不奇怪，但到外國也未必會有好的生活環境。他又提到，《基本法》列明「一國兩制」50年不變，但不代表2047年一定有所改變，預計中央政府會適時公布，大家毋須太心急。

97前多港人移民

譚耀宗續指，97年之前都有很多人離開香港，但事隔幾年回流，反映市民來去自由；市民離港的情況並不罕見，特別是社會經過衝擊動盪後，加上英國近期放寬移民政策，例如子女教育優惠，樓價比香港便宜等，但提到香港仍然有很多空間，例如可以自由去大灣區和內地其他地方，希望現時繼續留在香港的人一起齊心努力。

就「50年不變」，譚耀宗認為中央會適時公布處理方法，若要說服中央繼續保持一國兩制，關鍵在香港未來表現，繼續做好自身角色及職責，落實好「一國兩制」，包括配合及融入國家發展大局，政治穩定、經濟反榮，社會也不可只強調「兩制」，免給人感覺排斥「一國」及中央。

明年可望完成「23條」立法

就「23條」立法，譚耀宗相信，本地立法工作可在明年上半年完成，不同意有指推動「23條」立法是「愈收愈緊」，指不論《港區國安法》及「23條」都不影響普通市民，只影響小部分人，香港作為國際城市，要防止外國勢力利用本港成為顛覆國家或危害國家安全的基地。他又認為，過去幾年本港發生社會動亂，但「23條」遲遲未立法，中央已經很大容忍。

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