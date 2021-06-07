種族爭議 炸雞西瓜被指冒犯 美宜家「黑人餐單」捱轟

講政治正確係好事，但須先搞清何謂「正確」。位於美國阿特蘭大的一間宜家家居(IKEA)分店好心做壞事，事緣該店早前為紀念奴隸制結束的「六月節」(Juneteenth)，設計了特別餐單，卻令黑人員工氣憤不已，有人甚至想辭職，原來是餐單內其中兩種食物出事。餐單中有炸雞、西瓜、芝士通粉、薯仔沙律、寬葉羽衣甘藍、蜜汁甜薯，頭兩者就是「元兇」。



美媒報道，該間IKEA分店早前向員工發出電郵，稱會在6月19日向顧客及員工推出「特別餐單」，以讚揚美裔黑人的堅持不懈，結果引來多達33名員工缺勤抗議。有員工批評餐單欠缺種族敏感度兼無知，有人匿名向當地電視台投訴，稱「你不識歷史，就不要說在六月節供應西瓜是靈魂料理餐單(soul food menu)了。他們(奴隸主)常給奴隸吃西瓜」，「這(餐單)令很多人不快。他們想辭職，他們不回來工作了」。餐單中的炸雞及寬葉羽衣甘藍，也不是黑人的「靈魂食品」，其中「黑人愛食炸雞」更被視為有種族定型及歧視意味，有學者指雞肉便宜易處理，當年是供黑奴食用的優良肉食。



員工批評黑人無份設計餐單 店方否認

有員工亦不滿制定此餐單的團隊內，連一個黑人都無，但店方否認，指有黑人同事參與，為保障對方私隱而不會詳細交代。事發後分店經理發電郵道歉，承認餐單有冒犯性，餐單內食品其後已改為粟米麵包、薯蓉、肉卷及寬葉羽衣甘藍等。不過有員工指在「六月節」翌日，炸雞及芝士通粉等又再「登場」，認為店方只是把餐單延遲一天推出。