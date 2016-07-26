稱修訂電檢條例是「撥亂反正」 林鄭料無損創作自由

特首林鄭月娥在出席行會前回應政府修訂《電影檢查條例》指引，當中列明影片若可能構成危害國家安全的罪行，檢查員應評定不宜上映。她說明白業界有焦慮，商務及經濟發展局長邱騰華將會跟業界解說，但她相信指引不會損害創作自由，現時只是將過去20多年「積非成是」的地方撥亂反正、正本清源，不再「隻眼開隻眼閉」。

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林鄭月娥補充，《港區國安法》快落實一周年，很多人當初說在《港區國安法》下，不能做很多事，包括寫文章、罵特首等，但過去12個月，有關行為一直進行，唯一不可以只是不能犯法，如違反《港區國安法》及其他法律的人士，當局一定會執法及懲治，但維護個人自由在不違反《港區國安法》下都可以進行。

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被問到中聯辦主任駱惠寧指喊「結束一黨專政」的人是香港大敵，當中是否向特區政府施壓，要取締支聯會，林鄭月娥則稱，完全不覺得對方在施壓，強調特區政府要採取甚麼行動是要依法辦事，由律政司檢視有否足夠證據，證明某些人或某團體違反香港法律及提出檢控，再交由本地有獨立司法權的機關處理。