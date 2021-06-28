稱受不知名恐嚇和威脅 網媒winandmac宣布撤離香港

在港成立11年的網媒winandmac Media在官方網站表示，因應《蘋果日報》被關閉及《立場新聞》要作出調整，加上經常受到不知名的恐嚇和威脅，經考慮後開始撤離香港的程序。winandmac Media表示，如今已完成相關程序，會按政府要求取消相關商業註冊，並提供新海外辦事處的資料，但本港仍有自由工作者，為網站作不定時採訪和報道香港的消息。

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另一網媒《立場新聞》昨晚亦發公告，稱為保障支持者、作者及編採人員，會把今年5月份及之前刊出的博客文章、轉載文章和讀者投稿等評論文章，全部暫時下架，與作者確認繼續刊出的意願和風險後，再考慮合適安排及重新刊出。同時，《立場新聞》母公司6名董事包括余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚，接受建議，辭去董事職務；其餘兩位董事包括創辦人蔡東豪及總編輯鍾沛權續留任。