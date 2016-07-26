坦言無睇《大叔的愛》 林鄭倡睇港台國劇《號手就位》

特首林鄭月娥在行會前見傳媒，被問到近日ViuTV劇集《大叔的愛》在本港熱播，當中本港對性小眾的保障是否足夠時，她指香港是個多元社會，對不同性傾向的人士不應採取歧視和惡毒的態度去處理，惟目前並無進一步賦權，或給予不同性傾向人士的法律地位，強調有關議題具爭議性，平機會會進行研究。然而，她說自己沒有看《大叔的愛》，反而說看港台國劇《號手就位》，並鼓勵市民觀看，稱《號手就位》「好勵志、好正面、亦是一群年青的演員」。

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被問到明日是721元朗襲擊事件兩周年，會否拿出應對七一刺警案的強硬態度，譴責所謂「元朗居民保衛家園」說法是美化暴力時，林鄭月娥指，案件正審訊，不宜評論，但她指一些美化和姑息暴力的言論，對年輕人造成非常負面影響，有年輕學生收錢製造炸彈，特區政府不會掉以輕心。

《號手就位》講述中國優秀老兵和新兵

據港台介紹，《號手就位》講述中國優秀的老兵和新兵，共同進入一支帶有實驗性質的連隊，演員包括李易峰、陳星旭及張馨予等。這群火箭軍新兵經歷了身體和精神的雙重磨礪，最終成長蛻變為中國火箭軍「王牌號手」。