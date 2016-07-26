Am730
Am730
Am730
Am730
News
坦言無睇《大叔的愛》　林鄭倡睇港台國劇《號手就位》
1 小時前
#Hashtags
林鄭月娥大叔的愛港台號手就位721兩周年
坦言無睇《大叔的愛》　林鄭倡睇港台國劇《號手就位》
news-images
林鄭月娥呼籲市民收看港台國劇《號手就位》。(左：陳奕釗攝：右：港台劇集圖片)

特首林鄭月娥在行會前見傳媒，被問到近日ViuTV劇集《大叔的愛》在本港熱播，當中本港對性小眾的保障是否足夠時，她指香港是個多元社會，對不同性傾向的人士不應採取歧視和惡毒的態度去處理，惟目前並無進一步賦權，或給予不同性傾向人士的法律地位，強調有關議題具爭議性，平機會會進行研究。然而，她說自己沒有看《大叔的愛》，反而說看港台國劇《號手就位》，並鼓勵市民觀看，稱《號手就位》「好勵志、好正面、亦是一群年青的演員」。

相關新聞：移民潮｜被問對移民哭別者感受　林鄭：香港前景非常好

被問到明日是721元朗襲擊事件兩周年，會否拿出應對七一刺警案的強硬態度，譴責所謂「元朗居民保衛家園」說法是美化暴力時，林鄭月娥指，案件正審訊，不宜評論，但她指一些美化和姑息暴力的言論，對年輕人造成非常負面影響，有年輕學生收錢製造炸彈，特區政府不會掉以輕心。

《號手就位》講述中國優秀老兵和新兵

據港台介紹，《號手就位》講述中國優秀的老兵和新兵，共同進入一支帶有實驗性質的連隊，演員包括李易峰、陳星旭及張馨予等。這群火箭軍新兵經歷了身體和精神的雙重磨礪，最終成長蛻變為中國火箭軍「王牌號手」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/稱無睇《大叔的愛》-林鄭倡睇港台國劇《號手就位》-276606
#Hashtags
林鄭月娥大叔的愛港台號手就位721兩周年
Am730

伊拉克巴格達市集炸彈襲擊35死逾60傷 伊斯蘭國承認責任

東京奧運︱學生被禁攜可樂公司以外飲品入場　教育部門指僅要求撕標籤

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
伊拉克巴格達市集炸彈襲擊35死逾60傷 伊斯蘭國承認責任
Am730
Am730
東京奧運︱學生被禁攜可樂公司以外飲品入場　教育部門指僅要求撕標籤
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多