稱立法會回復常態無抗爭 李慧琼：內會本會期交出亮麗成績表

立法會內務委員會主席、民建聯議員李慧琼總結內會本年度的工作，其中本年度會期內舉行38次會議，向立法會大會提交39項政府法案及2項私人草案，她形容立法會在立法工作上，交出一份亮麗成績表。

指議員「是其是非其非」監督政府

李慧琼說，現時立法會回復常態，特首順利於立法會發表《施政報告》，同時恢復行政長官質詢時間及答問大會，沒有抗爭及拉布場面，議員亦「是其是，非其非」，並在議會監督政府，與政府互動。

李慧琼認為，香港已經踏入撥亂反正的新局面，行政立法關係重回正軌，希望新一屆議員共同監察政府及推動變革。惟她不認為市民關注立法會的程度降低，又認為議員都盡心盡力投入議會工作，相信部分委員會參與人數減少，與早前有議員「離隊」有關。

對於被指屬日後立法會主席的人選，李慧琼指有關揣測只屬他人的看法，她會專注議會及民建聯的黨務工作。

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