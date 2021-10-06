稱能「趁閻王不在家偷改生死簿」 山東「大師」3年騙320萬

神棍招數層出不窮！央視報道，山東臨沂2018年開始冒起一名「佛道兼修」的「張大師」，坊間流傳張大師神乎其神，能幫人消災解難，且有求必應，甚至能「趁閻王不在家偷改生死簿」，救回「只剩3日命」的人。直到去年6月有人報警稱被張大師騙走1萬元(人民幣，下同)，警方深入調查9個月後，終揭穿張大師的真面目。

精神分裂患者誤信假大師 病情惡化斬人

報道指，一名患有精神分裂症的張先生，堅持食藥之後病情已經穩定，但還是想根治，於是在他人介紹下找上張大師。張大師一見張先生，就指其患病是因為身上有「老師」、即所謂「仙家」，要做法事供奉「老師」才能治好。張先生遂按張大師要求，帶齊錢和所需祭品再上佛醫堂，讓張大師作法。

不過，作法後半個月，張先生都未見好轉，還因病情惡化而無法上班。張大師就順勢說張先生「要在家裡等待」，而且「藥也不能吃，吃藥會妨礙『老師』來」。張先生遂辭職兼停藥，未料病情在3個月後強烈反彈，還持刀斬人，被強制入院治療。張先生終於意識到張大師可能是騙子，但卻沒有報警，只是與對方斷絕聯繫。

訛稱女兒只剩3日命 騙走慈母12萬

張大師的「徒弟」也成為受害者。其中劉女士在張大師住所打掃期間，收到女兒傳來一張自拍照，未料張大師不放過任何騙財機會，指從照片中看出劉女士的女兒「撞鬼」，只剩下3日性命。劉女士嚇得馬上求張大師幫忙，張大師卻稱需要花很多錢，而且目前未夠能力處理。為了救女兒，劉女士下跪叩頭，不斷乞求，從一樓叩到上二樓，叩到暈倒，張大師終於勉強答應稱會盡力試試，「趁閻王爺不在家」時做法事，「把閻王爺生死簿給改了」。

劉女士因此付出所有積蓄，又向身邊親友借錢，向張大師支付了6萬元。然而，張大師並未滿足，將辦理信用卡的工作人員叫到佛醫堂，當場為劉女士申請信用卡，然後刷走6萬元。劉女士對張大師一番操作無任何懷疑，還因女兒平安無事而對張大師充滿感激。

小一未畢業 利用迷信心態騙財

報道指出，「張大師」的詐騙手法並不十分高明，主要是向求助者聲稱，困擾他們的問題都是身上的「人」或「仙家」引起，必須做法事供奉方能解決。張大師還向求助者誇大或渲染問題，令對方逼切想「破財消災」，但一次法事並不能「解決問題」，供奉「仙家」後還要花更多錢「立堂口」，以保平安或財源，之後又要再花錢升級堂口等。受害者就從幾百、幾千、幾萬到幾十萬，一路加錢。

假大師今年8月被判囚11年

直至今年3月被捕，張大師共騙得150多人超過320萬元，還吸引了大批信徒「供奉」自己，當中不乏高學歷人士、老闆、商人等。報道提到，張大師小學一年級都未讀完，2018年變身「張大師」之前，從事地盤外判小工程，因欠債才想方設法「賺錢」，騙到手的錢全部用來購買房產、豪車和珠寶等。張大師已於今年8月被山東臨沂河東區人民法院以詐騙罪判處有期徒刑11年。