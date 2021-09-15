批行刺男判囚9年太短 何君堯：起碼坐20年

前年在屯門行刺建制派立法會議員何君堯的男子，今日在高等法院判刑9年。事件中的另一名主角何君堯回應指，判囚9年太短，認為被告起碼要判囚20年。

質疑難道要等到謀殺才判終身監禁

何君堯指，他慶幸能夠救到自己生命，反問「難道要等到謀殺才判終身監禁」。他強調任何人心存僥倖犯相關的嚴重罪行，就算他不成功，亦一定要考慮事件嚴重性，認為被告判囚9年不足夠，起碼要判囚20年。

被問到傷口情況如何，何君堯透露仍有個疤痕。

案發在2019年11月6日，何君堯在屯門碼頭輕鐵站對開就區議會選舉擺街站，被一名手持鮮花、自稱是支持者的男子要求合照，其後該男子突然取出一把刀，刺向何君堯的胸部，惟當場遭制伏並被捕。控方早前於庭上播放片段，顯示被告被制伏後曾高呼「今日嚟咗就無諗過有命走」，以及「何君堯721襲擊係你做嘅」、「何君堯你應該死」，並斥何不配成為議員。

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