稱遭抹黑「漢奸」暫時封咪 華記：反轉豬肚就是屎

被視為建制KOL「華記」楊官華早前成立「反對林鄭連任大聯盟」，之後又指被藍營和黃營KOL「瘋狂抹黑」，因「唔想國家難做、警察難做」，故決定撤回成立大聯盟。楊官華昨夜在其社交頻道宣布為免「製造混亂」，暫時「封咪」，又斥藍營人士抹黑他是「掉轉槍頭」、「反轉豬肚就是屎」，批評他們為了「自己的目標和利益，居然埋沒良心」地抹黑他，以及「砌他生豬肉」。

批「恩將仇報過橋抽板」

楊官華在影片稱，自己「忠肝義膽」，但被包括自己陣營的人士抹黑成「反林鄭政府、反中央」，更被斥為「漢奸」，令他萬萬意想不到，他強調自己對得住天地，惟換來同陣營人士「恩將仇報、過橋抽板，無差別抹黑」。

慨嘆「政治圈好兇險」

他續稱，自己「行走江湖三十幾年」，對於做人處世自認為是「過得去」，但他慨嘆揣測不到人心，事件令到他真正體會到「江湖險、人心更險」，尤其是「政治圈好兇險」，他說自己之前支持藝人劉德華做特首只不過是戲言，但仍然被人抹黑，他今次暫時「封咪唔講嘢」是想展示誠意，他並非「麻煩製造者」，而是「愛國愛港人士」。

楊官華早前成立「反對林鄭連任大聯盟」，指作為一個香港市民，「忍夠咗林鄭」，「希望國家領導人看清楚林鄭月娥過去4年的所作所為，不能錯判形勢，如果林鄭再做多一屆特首，香港好難會和諧、穩定、繁榮」，又稱支持有能力領導人如CY(梁振英)、鄧炳強、李家超等「民心所向的有識之士」帶領特區政府施政。

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