稱鄭松泰被DQ感奇怪 羅健熙：對民主黨是否參選無大影響

身兼候選人資格審查委員會主席、政務司長李家超今日宣布，資審會完成審查選舉委員會委員候選人，當中有2人被裁定不符資格，其中一人屬當然委員的現任立法會議員鄭松泰，同時即時取消鄭松泰議員資格，指他不符合擁護《基本法》及效忠特區政府，這著味著立法會除了自稱「中立派」的醫學界陳沛然，幾乎沒有被認為是非建制人士。對於近日被指民主黨倘若杯葛選舉將「死路一條」，黨主席羅健熙回應，對鄭松泰被取消議席，無法通過資格審查感到奇怪，但強調對民主黨將來是否參選沒有太大影響。

羅健熙指，當初政府取消民主派議員資格時，鄭松泰是不受影響，質疑到現在鄭松泰到底做過何事令政府產生猜疑，他對當中情況不得而知，到底是否資審會比之前的政府審查制度更嚴格，政府亦沒有仔細解釋，旁人無法知道發生何事，加上不能上訴，令事件難以理解。

被問到民主黨就今次事件後會否仍有興趣參與之後選舉，當中會否對又要民主黨參選，又可能要取消候選人資格感到奇怪，羅健熙表示事件對民主黨日後是否參選沒有太大影響，強調並非被叫參選就偏偏不參選，亦不是因為不准參選，所以民主黨就不參選，民主黨會按自己選擇作決定，不認為能否通過資審會審查，對民主黨決定是否參選有很大關係，重申就民主黨是否參選一事，會留待會議大會作決定，但他指目前情況「總之好多嘢都比較難理解啦」。

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