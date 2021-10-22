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積金局主席料積金易有助再減行政成本
4 小時前
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強積金積金局積金易行政費劉麥嘉軒
積金局主席料積金易有助再減行政成本
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積金局主席料積金易有助再減行政成本

立法會過去周五通過條例草案，讓積金局推平台「積金易」有法律基礎。積金局主席劉麥嘉軒今發表網誌形容修例，「進一步利便這個項目的推展和實施」，強調是當局目前最重要的項目，令強積金的行政工作更有效率，料可下調相關收費。

網誌指，強積金收費已透過多項改革，由2007年的2.1%減三成至現時的1.43%，料推出「積金易」後可再下調收費。劉麥嘉軒稱，考慮平台收費模式的細節時，以爭取最大的減費空間為依歸，積金易亦會按收回成本的原則運作，積金易平台公司會以非牟利形式經營，通過向受託人收取服務費以收回成本。

劉麥嘉軒指，訂立「直接轉移」是最受計劃成員注視的修例內容，受託人就計劃行政工作收取的費用，不能超過她們向積金易平台公司繳付的平台費，故積金易所減省的開支，便可因此下調收費。她指，有信心積金易將是一個可應對未來發展需要，「及為各持份者帶來多贏局面的電子平台」。

相關報道：

強積金｜立法會通過修例草案　受託人須用「積金易」系統

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/積金局主席料積金易有助再減行政成本-289925
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