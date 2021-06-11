空中監控 海關破1.2億快艇走私案 檢瀕危物種兩噸貴價食材

海關人員在流浮山偵破一宗涉嫌用快艇走私案件，檢獲市值約1.2億元的懷疑走私物品，包括大量貴價食材、有藥用價值的瀕危物種；海關又首次發現走私集團用無人機反監視。海關拘捕4名包括相信是走私集團骨幹成員男子(35至62歲)，相信已經瓦解這個集團，不排除有更多人被捕。



檢獲的貨物種類很多，包括逾186公斤瀕危動植物，包括來自美國及墨西哥的岩牡丹和星兜，以及魔鬼魚魚鰓等；近2.3噸、涉7,100萬元海參、魚翅和花膠等食材；約值4,700萬元大量名貴手錶及名牌手袋，以及價值20多萬元的鑽石手錶。



海關自今年3月起與內地部門合作「迅雷」行動，並於本月2日至7日採取行動執法，內地海關當局首先在3至4月間採取行動，於廣東、廣西和安徽等地搗破3個懷疑用作儲存走私貨物的倉庫，拘捕11人，並緝獲約2.42噸懷疑走私穿山甲鱗片，市值約5千萬元人民幣。而香港海關上周三(2日)凌晨發現有人在相距內地僅數分鐘船程的流浮山海邊落貨，於展開行動時，走私分子隨即乘快艇逃往內地。海關人員於現場截獲一輛懷疑涉案貨車，並於車上檢獲大批懷疑走私貨物；之後突擊搜查新界3個倉庫及一個住宅單位，檢獲大批走私貨品，拘捕包括集團骨幹成員在內的4名男子。



不法集團海陸空監控

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍(圓圖)稱，該集團從世界各地採購貨物，在本港儲存及重新包裝，於深夜經快艇走私入內地，然後接頭人再轉運往其他城市。由於貨值高，不法分子亦提高警覺，除僱用一些快艇在附近水域巡邏監視外，在陸地上亦安排成員把風，海關更首次見到走私集團用無人機從空中監控。



胡偉軍指，海關近月加強打擊海上走私活動，令走私集團有所避忌，先囤積貨物，再一次過「博一博」將大批貨品運回內地。今年海上走私案有所上升，海關至已搗破34宗，檢獲貨值共4.2億元，較去年同期升一成，貨植更增一倍多。