空中飛人｜男子9樓墮下 名車充救生墊大難不死

《紐約郵報》(New York Post)報道，一名男子從9樓墜下，剛好跌中在一架「寶馬」(BMW)上，大難不死。報道指，事發於周三(6日)上午10時許，一名男子從新澤西州澤西市期刊廣場附近一幢大廈的9樓跳下，跌在一架「寶馬」跑車上。

據網上片段所見，該名男子在地上痛苦掙扎，呻吟無助，他的右手向後扭曲，口罩仍掛在耳邊，附近圍觀者還未清楚狀況，他身旁一架「寶馬」3系跑車，車頂凹陷嚴重損毀，天窗及四周破璃全都破碎。

目擊者：上帝似乎另有安排

有目擊者表示，他當突然聽到巨響，因為聲音巨大，最初不認為是一個人，但那個男人起來開始痛苦叫喊，並走下車去，他立即報警及拍下影片。

另一名在大廈裡工作的目擊者指，「那男子從汽車的天窗直跌入車上，不斷嘗試站起來，途人試圖讓他冷靜，因為他未必知道自己有多痛，他便在這裡直至警員及救護車來到，他一直說『別管我，我想死』，但上帝似乎另有安排」。

另有目擊者指，這名男子不在大樓內工作，目前還不清楚他為甚麼在大廈裡。

警方指事件沒有可疑

澤西市發言人表示，該名男子從大廈9樓一個敞開的窗口跳下，被救護車送往醫院，情況危急。警方表示這宗事件沒有可疑地方。不過，報道指，他拒絕向警察透露自己的名字，截至周四下午仍未配合。