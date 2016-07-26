空姐未獲換冬裝凍到發抖 海航控股領導0℃寒夜「罰企」

北京早在上月中入秋，上周末還有寒潮，但海南航空仍未向員工發放冬季制服，有旅客拍攝到海航北京基地外有穿著短裙的空姐晚上冒著寒風等車，蹲在行李箱後瑟瑟發抖。海航集團高層知悉事件後，馬上要求改善，但海南航空控股遲遲未有作為，被狠批「存在嚴重的形式主義，官僚主義」。海航控股高層遂從海南海口飛去北京，在接近攝氏零度的晚上脫下外套，站在基地外體驗前線員工捱凍等車的感受。

海航控股：建議員工自行注意保暖

海航集團前日在微信公眾號公開事件後，引起輿論關注。上海「澎湃新聞」今日引述海航控股工作人員回應稱，目前仍在公司收集關於冬季制服款式的意見，在直至發放冬裝的過渡期期間，建議員工自帶防寒衣物，「自行注意保暖」。

根據海航集團微信文章的說法，一位海航白金卡旅客本月9日發現該名空姐，然後拍照傳送給海航集團黨委書記顧剛，建議改善問題。顧剛回覆「馬上」，並要求轄下各航空公司立即解決問題，「設身處地想想，不要坐在辦公室就感覺四季如一」。

海航控股被集團狠批官僚主義

不過，海航集團黨委一周後檢查工作進度時，發現海航系其他航空公司機組人員已陸續更換冬裝禦寒，只有海航控股遲遲未有相應調整，僅層層下發一紙公文，「不調研，不了解具體情況，沒有拿出解決辦法，不跟蹤辦事效果，存在嚴重的形式主義，官僚主義。面對今年入秋換季後氣溫下降早的事實，海航控股沒有及時應對，沒有通知乘務員換裝也沒有相關支持保障，導致乘務員依然衣著單薄身處寒風」。

體驗前線員工寒冷後開反思會

文章指，面對集團黨委嚴肅批評，海航控股黨委書記劉璐及黨委副書記徐軍，上周六晚帶領黨委班子主要領導幹部飛到北京，穿著夏裝到海航控股北京基地外實地體驗寒冷，隨後相關人員連夜召開專題會深刻反思，強調會痛定思痛、堅持為員工辦實事，堅決杜絕對員工訴求充耳不聞的官僚作風。