穿櫃桶底 凱莉山前高層疑挪學校近60萬元 警列盜竊案拘34歲男子

香港凱莉山學校屢傳財困、欠租及拖糧等消息，繼早前遭多名前職員入稟索償後，再有新進展。據悉，警方接到學校代表報案，指懷疑該校高層涉盜去59.9萬元學校資金。警方則證實，於上周六(7日)以涉嫌盜竊，拘捕一名34歲姓汪男子，現正獲准保釋候查。消息指，該男子為學校前財務總監汪中。

警方回覆本報查詢時指，上月15日接獲一所學校代表報案，懷疑1名前僱員於7月13日，盜去59.9萬元學校資金。經調查後，警方在8月7日於尖沙咀區，以涉嫌盜竊拘捕一名34歲姓汪男子。警方指，他已獲准保釋候查，須於8月下旬到警署報到，案件仍在調查中，由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進。



欠流動資金累無法發薪

香港凱莉山學校昨亦發聲明指，本年初發現學校帳目混亂，但當時出任人力資源部員工的Wong Chung Martin (汪中)妻子Phoebe Lau，不願交出財務及人力資源資料。學校於5月聘請專業團隊檢視學校財政及營運，發現汪中涉將巨額學校資金，轉至其個人銀行戶口。另外，其妻亦透過自設顧問公司，涉在學校不知情下收取巨額費用。兩人同於7月7日被學校解僱，校方亦就汪中涉虧空公款事件於7月15日報警。該校又指，二人行徑導致學校沒有足夠流動資金，無法發薪及償還欠薪，連累一眾教師被拖糧及引發連串訴訟，嚴重影響學校聲譽。凱莉山教育集團於8月10及11日入稟區院，向汪中、其姓劉妻子和涉案顧問公司提出申索，要求三方支付校方損失的金錢。



校方：已聘足夠教職員8月開學

學校強調，目前已有新團隊接管學校營運，並獲得投資者再次注資；學校現有充足資金，並成功招聘足夠教職員，迎接於8月24日起的新學年，亦會逐步處理教職員的欠薪。

翻查資料，香港凱莉山學校是首間正式獲得英國德文郡之凱莉山學校授權在海外開設之姊妹分校，並在2017年9月正式取得教育局臨時註冊認證，亦是在香港成立的英國傳統私立學校。該校主要服務年齡為6個月至18歲的學生，其特色為，可安排香港學生直接升讀英國母校，提供「一條龍」式教育。

而被捕的姓汪男子，有報道指他是凱莉山學校聯合始創人汪栢賢的胞弟，他上周四(5日)曾入稟高等法院，追討汪栢賢逾1,088萬港元未還貸款、持續開支、利息及訟費等。但該校昨再發出聲明否認指控，更強調汪中的入稟狀與事實不相符，並指「Wong Chung Martin並非Dr Wong(汪栢賢)的胞弟，而是Dr Wong母親湯貴珍的養子，於2017年從馬來西亞到港，於Dr Wong旗下公司任職。2018年成為香港凱莉山財務總監」。