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突然取消 何韻詩個唱被拒租場 藝術中心指觸犯場地租借合約
30 分前
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何韻詩馬逢國香港藝術中心演唱會政治審查
突然取消 何韻詩個唱被拒租場 藝術中心指觸犯場地租借合約
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何韻詩強調演出的內容及宣傳資料，絕無危害公眾秩序及安全。(資料圖片)

歌手何韻詩原定下星期三(8日)起，一連5日在香港藝術中心壽臣劇院舉行7場演唱會，惟主辦方開騷前突然收到香港藝術中心通知取消租借場地。何韻詩指，表演絕無危害公眾秩序及安全的可能，無法認同藝術中心的決定。演藝界立法會議員馬逢國指，何韻詩是否因政見而被打壓是見仁見智，但他看不到任何涉及審查的問題。
 

何韻詩昨在Facebook公布，指前日(31日)收到香港藝術中心通知，以違反場地租借合約條款22(c)為由，臨時取消其9月6至12日租用壽臣劇院作為演唱會表演場地的預訂，並退回12.7萬元場租。相關條款列明，若租用者的表演會影響到公眾秩序及安全，中心有權在沒有通知的情況下取消有關預訂。何韻詩批評，中心並沒有提供任何證據及解釋，說明其表演如何觸犯規例，即使查詢後，對方回覆時只提到管理層有責任考慮社會最新的情況及法例，惟仍未有明確解釋確實細節及原因。

何韻詩表示，堅決反對亦無法認同有關決定，強調演出的內容及宣傳資料，絕無危害公眾秩序及安全，以及觸犯法例的可能性，會保留追究損失的權利。她又形容「音樂是關不住的，還會繼續開唱」，將如期在9月12日晚上8時原定演唱會的尾場，舉行網上直播演唱會。至於退票安排將稍後公布。


馬逢國稱未見涉及審查表演者
何韻詩是612 基金信託人，過去亦曾多次公開發表政治演講。被問到是否打壓持個別政見的歌手，體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國指見仁見智，但從表面上，看不到任何涉及審查的問題；並指不清楚演唱會具體演出內容，難以評論決定是否適當。

他又表示，無法評論何韻詩日後是否很難再找其他場地演出，因每個場地都有不同政策，無人可以幫忙，指何韻詩只能夠「靠自己」解決場地問題。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/突然取消-何韻詩個唱被拒租場-藝術中心指觸犯場地租借合約-282972
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