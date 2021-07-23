竊聽風雲｜馬克龍更換手機及電話號碼

歐美多間傳媒早前報道以色列NSO集團研發的間諜軟件「飛馬」，被人用作監控全球記者同政客，法國總統馬克龍的電話可能遭入侵，當局指，馬克龍已更換手機及電話號碼。馬克龍周四上午召開特殊國防委員會會議後宣布有關安排，官員形容這是額外保安措施，不代表馬克龍的電話遭到其他人監控。

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根據法國BFMTV電視台，馬克龍有兩部蘋果手機，一部安全性得到改進的三星手機，以及總統專用的特製安全手機Teorem，傳媒報道監控事件後，電視台得到證實，馬克龍的4部電話中的一部將被替換，他的電話號碼也將被替換。

據報以色列成立小組調查事件

「飛馬」入侵多國政要手機的事件持續發酵，就「飛馬」入侵的5萬個電話號碼名單，可能成為摩洛哥的監聽目標，摩洛哥政府否認事件，指會調查有關不實指控。

另有報道指，聯合調查組通過研究和採訪，確定了來自50多個國家逾1,000名受監聽者的身份。其中有幾位阿拉伯王室成員、至少65位企業高管、85位人權活動家、189位記者，以及600多位政客和政府官員，包括內閣部長、外交官、軍事和安全官員等，數名國家元首和總理的名字也出現在名單上。

以色列傳媒較早時表示，以色列政府已經成立高級調查組，跟進外界對「飛馬」的指控。據報當地國會議員指國會可能成立小組調查事件。「飛馬」軟件可以滲入智能手機而不留下任何痕跡，也不需要電話主人採取任何行動。一旦進入，該軟件可以複製所有信息、通話、照片和設備中包含的任何數據。