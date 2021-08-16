立會通過律政人員可獲委任資深大狀 鄭若驊：相信符合公眾利益

立法會三讀通過《2021年法律執業者(修訂)條例草案》，容許在律政司工作的律政人員有資格獲委任為資深大律師。

本身為律師的民建聯周浩鼎認為，修例可令現行安排更公平及公道，不少事務律師都具有豐富的訟辯水平，有資格獲委任，建議考慮在新安排實行後觀察情況，研究讓符合條件，並繼續投入大律師訓練和實習的律政人員，永久獲委任為資深大律師，即使離職後也可獲得保留頭銜。議員謝偉俊表示，如果有關律政人員的能力和表現獲承認，有關委任應該為終身。

建議只適用於在任律政人員

律政司司長鄭若驊表示，修例在於移除不必要的門檻，相信符合公眾利益，讓終審法院首席法官可單純按選賢任能原則，委任符合資格的律政人員為資深大律師。她絕不同意有人認為修例是製造內部職級和次等資深大律師級別。她又指，明白資深大律師的頭銜代表業界和社會肯定獲委任者的傑出成就，一般而言為終身制，但為免干擾目前私人市場有關執業大律師和律師的專業劃分，政府作出平衡後，建議只適用於在任的律政人員。

早前，鄭若驊表示相關修例是選賢任能，否認政治酬庸，指修例後仍須終審法院首席法官、大律師公會主席、律師會會長同意，律政人員及大律師方能獲委任為資深大律師。

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