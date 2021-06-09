立會通過設失業援助金無約束力議案 何啟明：將帶來深遠財政負擔

立法會通過無約束力議案，促請政府延續「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，制訂可持續失業貸款政策，並研究設立「失業援助金」。議案由勞聯潘兆平提出，由工聯會陸頌雄及民建聯鄭泳舜提出修訂。多名議員表示，失業貸款不能代替對失業人士的直接津貼，要求政府正視基層失業市民需要。

勞工及福利局副局長何啟明指，政府已多次重申有關設立失業援助金的立場，強調現時沒有「即收即付」的稅務系統，無需要供款的社會保險制度或公積金系統，政府亦未能掌握約4成僱員的詳細稅務資料，同時設立毋須供款的及不設資產審查的失業援助金制度，將為公共財政帶來深遠負擔及影響。他又指，隨著更多市民接種新冠疫苗，將有助在疫苗氣泡下，逐步放寬社交距離措施，本港經濟有望恢復，改善失業率。

或影響取消「對沖」安排 需重新研究

何啟明指設有時限或有限期特別援助的建議在執行上有很大困難，亦難以在短時間內終結，最終相當可能會演變成恆常運作的制度。如要推行全新的失業援助制度，先要把它與現有的遣散費及長期服務金制度一併考慮，這需要認真及詳細的研究和社會討論。任何有關遣散費及長期服務金的改革都會影響政府全力推展中的取消「對沖」安排，需要重新研究。

財經事務及庫務局長許正宇指，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」屬輔助性質，希望短時間内為市民提供過渡性支援，政府同時努力創造職位，包括委托金融發展局推出金融服務業創職位計劃，為剛畢業並有就業困難的年輕人提供就業機會，防疫抗疫基金亦有協助受疫情影響行業，設立與金融科技相關的新職位。