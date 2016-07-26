立會選舉｜斥籲投白票行為卑劣 鄧炳強：許智峯「叫人衝、自己鬆」

已流亡海外的前立法會議員許智峯，日前在Facebook呼籲香港市民，於12月的立法會選舉中投白票，保安局長鄧炳強昨點名批評，指許智峯的行為涉嫌違反《國安法》；又形容他是「公然走佬」的「攬炒」破壞分子，認為他「叫人衝、自己鬆」，「行為卑劣」。

鄧炳強上星期因手肘受傷發炎，入院接受小手術，留院一晚後，翌日早上出院，他昨在網誌指「今次上了寶貴一課，再次提醒我，無論在照顧身體或工作上，任何看似不嚴重的小事，都不能掉以輕心，必須防微杜漸。」繼而引伸至維護國家安全方面，指意識到「更要切實防範和盡早制止任何危害國家或香港安全的行為和活動，不能讓破壞分子有機可乘，顛覆香港。」

鄧炳強表示，《港區國安法》實施後，社會上仍有少數激進分子死心不息，透過潛移默化的「軟對抗」煽動及鼓吹暴力，挑起對國家和特區政府的憎恨。他特別提到潛逃到外國的通緝犯，包括許智峯等人在社交網站上，煽動市民杯葛立法會換屆選舉，在選舉日投白票，指他們的行為或已觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》，可判處監禁3年及罰款20萬元，亦有可能干犯《香港國安法》。

鄧炳強又指，這些意圖「攬炒」香港的破壞分子，犯法後為逃避法律責任公然「走佬」棄保潛逃，是羞恥、虛偽的懦夫行為，並反問若許智峯認為投白票以反制立法會選舉是合法合理，為何自己不回港進行所謂的「抗爭」，反而卑鄙地煽動市民違法？「正所謂『叫人衝、自己鬆』，行為卑劣。」鄧呼籲市民切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容，否則很可能要承擔法律責任。

立會選舉｜斥籲投白票行為卑劣 鄧炳強：許智峯「叫人衝、自己鬆」