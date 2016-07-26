立會選舉｜林鄭強調鋪天蓋地宣傳 口岸設票站供內地港人投票

立法會選舉將於周五結束提名期，今屆選舉比過往多了一重資格審查程序，特首林鄭月娥昨晨指，須於截止提名後兩周內確認其資格，認為有了選委會分組選舉的經驗後，今次工作應該會順暢；又強調會「鋪天蓋地」宣傳，呼籲市民行使選民權利。她又指，當局正與中央部委協調，冀協助在內地港人到口岸票站投票後，回內地時毋須隔離檢疫，亦會盡快公布相關細節，並安排登記估算需設多少口岸票站。

鑑於上次選委會分組選舉「甩轆」，林鄭月娥指上周已向選管會主席馮驊表示，今次選舉「不容有失」、「要全力以赴」，選舉除講求公平公正，亦講效率及人性化。她表示，明白對方要求，已借調十多名資深行政主任至選舉事務處，今次選舉會動員36,000名人員，所有當日負責選舉工作者均須培訓。林鄭預料，今次功能組別大多有競爭，點票工作比過去繁複，故會全力增加馮官要求的人手、電腦等資源。

至於內地港人的投票安排，林鄭月娥指法例規定選舉行為必須在本港發生，所以不存在內地票站，只能安排口岸票站供他們投票。她指，政制及內地事務局正與港澳辦、口岸當局等中央部委協調，希望內地港人可到口岸票站投票後，回內地時毋須再接受14或21日隔離檢疫。公布詳情後會安排登記，統計有多少內地港人想投票，再決定設立口岸票站數量。

立會選舉｜林鄭強調鋪天蓋地宣傳 口岸設票站供內地港人投票